"Загроза була реальною": в Міноборони Польщі підтвердили викриття шпигунської мережі РФ

Російські агенти, за словами міністра Маріуша Блащака, збирали інформацію на "користь тих, хто напав на Україну та вчиняв воєнні злочини".

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Віцепрем'єр Польщі і міністр національної оборони Маріуш Блащак підтвердив, що у Польщі ліквідували агентурну мережу РФ. Про це він розповів в ефірі Польського радіо.

На запитання журналістів, чи ліквідована агентурна мережа могла становити загрозу для об'єктів критичної інфраструктури Польщі, Блащак відповів "так".

"Звичайно, це була шпигунська група, вони збирали інформацію на користь тих, хто напав на Україну, вчиняв воєнні злочини, загроза була реальною. Немає жодних сумнівів, що ми живемо в час, коли Росія вирішила відтворити свою імперію. Вона завжди становила загрозу для Польщі, незалежно від того, чи була вона білою, чи червоною, чи зараз путінською", — сказав віцепрем'єр.

Міністр національної оборони зазначив, що через те, що РФ напала на Україну, на Польщу була зроблена гібридна атака збоку Білорусі.

"Ми маємо справу з такою ситуацією, що ці люди діють на шкоду нашій країні. Хочу підкреслити великий успіх офіцерів Агентства внутрішньої безпеки — всю шпигунську мережу було викрито. Це доводить, що польські служби працюють для безпеки нашої країни дуже ефективно", — наголосив очільник Міноборони.

Нагадаємо, що 15 березня спецслужби Польщі оголосили про викриття шпигунської мережі, яка працює на Росію та затримання 6 осіб, які мали вести підривну діяльність. Усі затримані – іноземці. Припинити їхню діяльність допомогли записи прихованих камер спостереження на важливих дорогах та залізничних вузлах. У зв'язку зі спецоперацією співробітники служб і поліції Польщі приведені у стан підвищеної готовності.

16 березня СБУ повідомила про викриття та затримання двох жительок міста Краматорськ, які працювали на військову розвідку РФ. Одна з них — медсестра бойового підрозділу ТрО. Агентки "зливали" інформацію РФ про переміщення підрозділів Сил оборони на Бахмутському напрямку.