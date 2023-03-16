Конфликт на дороге: скандал с "украинской ДРГ" в РФ был фантазией обиженного водителя, – СМИ

Пикап с украинскими номерами ехал в Белгород и "подрезал" жителя Орловской области. Мужчина сделал ложный вызов, а спецслужбы остановили машину в городе Валуйки, отметили журналисты.

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Обиженный россиянин придумал историю с "украинскими диверсантами" в пикапе Volkswagen Amarok, из-за этого полиция вводила в Курской области план "перехват". Об этом сообщили источники издания Mash.

"ДРГ, которую искали в Орловской, Курской, Брянской и Белгородской областях оказалась фантазией обиженного водителя", — отметили собеседники.

Житель Орловской области обиделся на водителя пикапа с украинскими номерами, который ехал в Белгород и подрезал его на дороге. Спецслужбы среагировали и остановили машину в городе Валуйки Белгородской области.

Мужчина сказал, что пикап с украинскими номерами мчался в Белгород делать теракты

"Он сказал: видел подозрительный пикап с украинскими номерами, который мчался в Белгород делать теракты. Внутри двое мужчин — безоружные и перепуганные житель Курской области и его родственник из Купянска", — пишет СМИ.

Мужчины сказали, что ехали за вещами.

Пикап с "диверсантами", по версии источников медиа SHOT, еще днем остановили в Белгородской области. Были задержаны двое, один из них — гражданин Украины. С собой у них не было ни оружия, ни боеприпасов.

"Мужиков из пикапа нарекли диверсантами их оппоненты после обычного дорожного конфликта, сообщив ложную информацию в органы", — говорят собеседники.

Напомним, что в Курской области вечером 16 марта полицейские искали пикап с украинскими номерами по ориентировке на 5 вооруженных мужчин. Машину искали в нескольких областях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 7 марта наградил медалью 10-летнего мальчика за "героизм при атаке украинской ДРГ" в Брянской области.