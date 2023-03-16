"Украинские диверсанты" на пикапе: в Курской области РФ ввели план "перехват" (фото)

Силовики получили ориентировку на 5 вооруженных мужчин в авто Volkswagen Amarok. Машина заехала со стороны Брянской области, досмотр машин на дорогах усилили.

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В Курской области России вечером 16 марта объявили план "перехват" — полицейские ищут пикап с украинскими номерами. Об этом сообщило российское медиа Baza.

Силовики получили ориентировку — в машине могут быть 5 вооруженных мужчин. Пикап ехал со стороны Брянской области, в последний раз машину видели в Орловской области в районе поселка Домаха, пишет СМИ.

Полицейские разыскивают Volkswagen Amarok

Полицейские разыскивают Volkswagen Amarok, в котором едут минимум 2 мужчины и 1 женщина, утверждают источники.

"Речь идет о 21-летнем Коркишко Владимире, 34-летней Анне Бондаренко и 42-летнем Сергее Морозе. У полицейских есть информация, что диверсанты могут планировать совершить тяжкие преступления на территории Белгородской области", — сообщили журналисты.

"Диверсантов" ищут в Орловской и Брянской областях

Поиск "украинских диверсантов": позиция властей

"Диверсантов" продолжают искать в Орловской и Брянской областях. Орловский губернатор Андрей Клычков ранее опровергал данные о проникновении диверсантов в регион.

"Вижу, что появились некоторые сообщения о появлении на территории одного из районов региона группы вооруженных лиц. В настоящее время эта информация тщательно проверяется силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти. Пока информация не подтверждается", — отмечал Клычков.

Администрация Курской области сообщила РБК о сигнале по подозрительным лицам в одном из соседних регионов. Правоохранители усилили досмотр автомобилей на дорогах области. Власти говорят о проведении стандартных для таких случаев мероприятий.

Губернатор Курской области Роман Старовойт не комментировал эти сведения.

Медиа SHOT добавляет, что пикап с "диверсантами" еще днем остановили в Белгородской области. Задержаны двое, один из них — гражданин Украины.

"С собой у них не было ни оружия, ни боеприпасов. Силовики проводят оперативные мероприятия. Задержанных взяли в приграничном районе. Ориентировки поступили из Курской области", — отметил собеседник.

"Диверсанты" якобы заеханли на автомобиле Volkswagen Amarok

Напомним, что 2 марта в селе Сушаны Брянской области пытались справиться с 40 "украинскими диверсантами". Российские пропагандисты называли это "полномасштабным сражением с ДРГ".

Президент России Владимир Путин хоте экстренно провести заседание Совета безопасности РФ из-за этого события. Путин отменил поездку в Ставропольский край, но заседание не провел.