"Українські диверсанти" на пікапі: у Курській області РФ запровадили план "перехоплення" (фото)

Силовики отримали орієнтування на 5 озброєних чоловіків у авто Volkswagen Amarok. Машина заїхала з боку Брянської області, огляд машин на дорогах посилили.

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У Курській області Росії ввечері 16 березня оголосили план "перехоплення" — поліцейські шукають пікап з українськими номерами. Про це повідомило російське медіа Baza.

Силовики отримали орієнтування — у машині можуть бути 5 озброєних чоловіків. Пікап їхав із боку Брянської області, востаннє машину бачили в Орловській області в районі селища Домаха, пише ЗМІ.

Поліцейські розшукують Volkswagen Amarok

Поліцейські розшукують Volkswagen Amarok, в якому їдуть щонайменше 2 чоловіки та 1 жінка, стверджують джерела.

"Йдеться про 21-річного Коркішка Володимира, 34-річну Ганну Бондаренко та 42-річного Сергія Мороза. У поліцейських є інформація, що диверсанти можуть планувати вчинити тяжкі злочини на території Білгородської області", — повідомили журналісти.

"Диверсантів" шукають в Орлівській та Брянській областях

Пошук "українських диверсантів": позиція влади

"Диверсантів" продовжують шукати в Орлівській та Брянській областях. Орловський губернатор Андрій Кличков раніше спростовував дані про проникнення диверсантів у регіон.

"Бачу, що з'явилися деякі повідомлення про появу на території одного з районів регіону групи озброєних осіб. Наразі ця інформація ретельно перевіряється силовими відомствами у взаємодії з органами влади. Поки що інформація не підтверджується", — зазначав Кличков.

Адміністрація Курської області повідомила РБК про сигнал щодо підозрілих осіб в одному із сусідніх регіонів. Правоохоронці посилили догляд автомобілів на дорогах області. Влада говорить про проведення стандартних для таких випадків заходів.

Губернатор Курської області Роман Старовойт не коментував ці відомості.

Медіа SHOT додає, що пікап із "диверсантами" ще вдень зупинили у Білгородській області. Затримано двох, одного з них — громадянина України.

"З собою вони не мали ні зброї, ні боєприпасів. Силовики проводять оперативні заходи. Затриманих взяли в прикордонному районі. Орієнтування надійшли з Курської області", — зазначив співрозмовник.

"Диверсанти" нібито заїхали автомобілем Volkswagen Amarok

Нагадаємо, що 2 березня у селі Сушани Брянської області намагалися впоратися з 40 "українськими диверсантами". Російські пропагандисти називали це "повномасштабною битвою з ДРГ".

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