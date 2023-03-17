В Москве ОМОНовцы с электрошокерами под песни "Любэ" искали в барах "спонсоров ВСУ"

Несколько посетителей развлекательных заведений ОМОНовцы "упаковали" в автозаки и увезли в отделение, сообщают росСМИ.

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В Москве в РФ сотрудники ОМОНа устроили облавы в барах. Они искали спонсоров ВСУ. Об этом сообщает "Медиазон".

Отмечается, что в два московских бара La Virgen и Underdog в разгар вечерних развлечений наведались ОМОНовцы

По словам очевидцев, правоохранители включили песни Shaman и группы "Любэ" и угрожали посетителям электрошокерами.

Сообщается, что около 10 вечера ОМОН уехал из заведения, при этом одного из посетителей правоохранители заставили написать на дверях "Z — за Россию".

Пожелавший остаться анонимным сотрудник Underdog рассказал "Медиазоне", что правоохранители заставляли посетителей петь, угрожая им электрошокерами, а также просили людей с татуировками раздеться.

В телеграм-каналах появилось видео, как молодежь в баре силовики заставили петь песню из репертуара "Любэ" "Березы".

"Несколько посетителей и сотрудников заведений забрали в ОВД. Визит правоохранителей был связан с предположением в "спонсировании ВСУ", — передают СМИ.

Ранее Фокус сообщал, что в Санкт-Петербурге мужчина стрелял в сотрудника ОМОНа. Мужчина достал колонку в центре города и включил песню "Вставай, страна огромная". Один из ОМОНовцев попытался задержать мужчину, но тот получил обрез и несколько раз выстрелил в силовика.

В РФ на мине подорвался автомобиль с ОМОНовцами, которые ехали обезвреживать "украинских диверсантов". Силовики должны были "зачистить" село Любечаны и разминировать территорию села Сушаны. Однако их авто наехало на мину времен Второй мировой войны и взорвалось. Пострадали командир боевого отделения и два бойца Росгвардии, а также взрывотехник ОМОН.