У Москві ОМОНівці з електрошокерами під пісні "Любе" шукали в барах "спонсорів ЗСУ"

Кількох відвідувачів розважальних закладів ОМОНівці "запакували" до автозаків і повезли у відділення, повідомляють росЗМІ.

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У Москві у РФ співробітники ОМОНу влаштували облави у барах. Вони шукали спонсорів ЗСУ. Про це повідомляє "Медіазона".

Зазначається, що у два московські бари La Virgen і Underdog у розпал вечірніх розваг наскочили ОМОНівці

За словами очевидців, правоохоронці включили пісні Shaman і групи "Любе" і погрожували відвідувачам електрошокерами.

Повідомляється, що близько 10-ї вечора ОМОН виїхав із закладу, при цьому одного із відвідувачів правоохоронці змусили написати на дверях "Z — за Россию".

Співробітник Underdog, який побажав залишитися анонімним, розповів "Медіазона", що правоохоронці змушували відвідувачів співати, погрожуючи їм електрошокерами, а також просили людей з татуюваннями роздягтися.

В телеграм-каналах з'явилося відео, як молодь в барі силовики змусили співати пісню з репертуару "Любе" "Берези".

"Кількох відвідувачів і співробітників закладів забрали до ОВД. Візит правоохоронців був пов'язаний з припущенням у "спонсоруванні ЗСУ", — передають ЗМІ.

Раніше Фокус повідомляв, що у Санкт-Петербурзі чоловік стріляв у співробітника ОМОНу. Чоловік дістав колонку в центрі міста та ввімкнув пісню "Вставай, страна огромная". Один із ОМОНівців зробив спробу затримати чоловіка, але той дістав обріз і кілька разів вистрілив у силовика.

У РФ на міні підірвалося авто з ОМОНівцями, які їхали знешкоджувати "українських диверсантів". Силовики мали "зачистити" село Любечани та розмінувати територію села Сушани. Однак їхнє авто наїхало на міну часів Другої світової війни і вибухнуло. Постраждали командир бойового відділення та двоє бійців Росгвардії, а також вибухотехнік ОМОН.