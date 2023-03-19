В Китае арестовали двух мужчин за хранение детских книг (фото)

В детских книгах речь идет об овцах, которые выступили против волков, решивших захватить их деревню. В овцах власти КНР усмотрели Гонконг, в волках – собственно Пекин.

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38-летний и 50-летний жители Коулуна и Гонконга были арестованы за то, что хранили у себя несколько книг, входящих в серию "Янцунь", признанную китайской властями подстрекательной", – сообщает Quartz.

В домах обоих мужчин были проведены обыски, в результате которых полиции изъяла книги, а их владельцев отправила в участок. Власти интерпретировали персонажей как представителей Гонконга и правительства Китая и использовали закон колониальной эпохи о подстрекательстве к мятежу.

После выяснения необходимой информации они были отпущены под залог, но должны явиться в полицию в следующем месяце, пишет ВВС.

Yangcun — это небольшие книги в мягком переплете с яркими иллюстрациями и разными сюжетами, используемые логопедами в работе с детьми. Книги "Янцунь" и их электронная версия с анимацией изображают овец, которые пытаются сдержать волков, явившихся захватить их деревню. Власти решили, что это является "упражнением по промыванию мозгов", поскольку усмотрели в овцах и волках отсылку к Гонконгу и правительству Пекина.

В книгах овцы противостоят волкам-захватчикам. Серия вышла и в электронном виде с анимацией Фото: Getty

В итоге пять членов Федерации логопедов, издавших книги, загремели за решетку. Председатель Федерации Лай Мань Лин, его заместитель Юн И, секретарь Нг Цяо И, казначей Чан Юэн Сен и член комитета Фан Цзихао отправились в тюрьму на 19 месяцев за попытку спровоцировать восстание против государства. Поддерживаемый Пекином судья решил, что они "вступают в сговор с целью публикации, распространения и демонстрации трех книг с мятежными намерениями". До вынесения приговора в сентябре прошлого года они уже провели в тюрьме 12 месяцев.

Гонконг является специальным административным районом Китая с принципом "одна страна, две системы", который должен предоставить его гражданам свободы, невозможные в материковом Китае. Однако после того, как Пекин в 2020 году принял закон о национальной безопасности, призванный подавить массовые демократические протесты, которые потрясли Гонконг с 2019 года это права были существенно ограничены. Например, многие материалы на тему продемократического движения в Гонконге, которые воспринимаются властями как поддерживающие его, за последние несколько лет подверглись цензуре. Запрещены фильмы, противоречащие, по мнению руководства, интересам национальной безопасности Китая.

Тот, кто смеет ослушаться, может попасть на три года в тюрьму и получить штраф в размере 130 тс. долларов. Студентам было приказано воздерживаться от пения песен, лозунгов или проведения мероприятий, содержащих политические послания. Музей Гонконга уступил давлению и убрал из своей экспозиции некоторые работы художника-диссидента Ай Вэйвэя. Несколько продемократических книг, в том числе написанные заключенным в тюрьму активистом Джошуа Вонгом, изъяты из публичных библиотек.

Ранее Фокус писал, что китайская пресса раскритиковала провал РФ на войне в Украине.