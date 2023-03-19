У Китаї заарештували двох чоловіків за зберігання дитячих книг (фото)

У дитячих книгах ідеться про овець, які виступили проти вовків, що вирішили захопити їхнє село. У вівцях влада КНР побачила Гонконг, у вовках — власне Пекін.

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"38-річний і 50-річний жителі Коулуна та Гонконгу були заарештовані за те, що зберігали в себе кілька книг, що входять до серії "Янцунь", визнаної китайською владою підбурювальною", — повідомляє Quartz.

У будинках обох чоловіків проведели обшуки, внаслідок яких поліції вилучила книги, а їхніх власників відправила до дільниці. Влада інтерпретувала персонажів як представників Гонконгу й уряду Китаю та використала закон колоніальної епохи про підбурювання до заколоту.

Після з'ясування необхідної інформації їх відпустили під заставу, але вони мають з'явитися в поліцію наступного місяця, пише ВВС.

Yangcun — це невеликі книги в м'якій палітурці з яскравими ілюстраціями та різними сюжетами, що використовуються логопедами в роботі з дітьми. Книги "Янцунь" і їхня електронна версія з анімацією зображують овець, які намагаються стримати вовків, що з'явилися захопити їхнє село. Влада вирішила, що це "вправа з промивання мізків", оскільки побачила у вівцях і вовках покликання на Гонконг і уряд Пекіна.

У книгах вівці протистоять вовкам-загарбникам. Серія вийшла і в електронному вигляді з анімацією. Фото: Getty

У результаті п'ятеро членів Федерації логопедів, що видали книги, потрапили за ґрати. Голова Федерації Лай Мань Лін, його заступник Юн І, секретар Нг Цяо І, скарбник Чан Юен Сен і член комітету Фан Цзіхао вирушили до в'язниці на 19 місяців за спробу спровокувати повстання проти держави. Підтримуваний Пекіном суддя вирішив, що вони "вступають у змову з метою публікації, розповсюдження та демонстрації трьох книг із бунтівними намірами". До ухвалення вироку у вересні минулого року вони вже провели у в'язниці 12 місяців.

Гонконг є спеціальним адміністративним районом Китаю з принципом "одна країна, дві системи", який має надати громадянам свободи, неможливі в материковому Китаї. Однак після того, як Пекін у 2020 році ухвалив закон про національну безпеку, покликаний придушити масові демократичні протести, які вразили Гонконг із 2019 року, ці права були суттєво обмежені. Наприклад, багато матеріалів на тему продемократичного руху в Гонконгу, які сприймаються владою як такі, що його підтримують, за останні кілька років зазнали цензури. Заборонено фільми, що суперечать, на думку керівництва, інтересам національної безпеки Китаю.

Той, хто сміє не послухатися, може потрапити на три роки у в'язницю й отримати штраф у розмірі 130 тс. доларів. Студентам було наказано утримуватися від співу пісень, гасел або проведення заходів, що містять політичні послання. Музей Гонконгу поступився тиску та прибрав зі своєї експозиції деякі роботи художника-дисидента Ай Вейвея. Декілька продемократичних книг, зокрема написаних ув'язненим активістом Джошуа Вонгом, вилучено з публічних бібліотек.

Раніше Фокус писав, що китайська преса розкритикувала провал Росії на війні в Україні.