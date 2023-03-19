Британец обнаружил 400-летние фрески во время ремонта своей кухни (фото)

Люк Бадвордс, увидев древние рисунки, сразу же обратился в местное историческое сообщество, где его открытие уже назвали выдающимся.

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Доктор Люк Бадвордс, медицинский исследователь из Университета Лидса, решил сделать новую кухню в своем доме в Миклегейте (северный Йорк), и во время работ на его кухне обнаружились фрески, которые датируются 1660 годом, пишет Mirror.

По информации издания, первую часть рисунка он обнаружил еще в прошлом году, и с тех пор выявил другие его части, заколоченные под потолком по обеим сторонам дымохода. По мнению экспертов, стена, на которой изображены сцены, возможно, старше, чем здания по обеим сторонам. На настенных рисунках изображены сцены из книги Фрэнсиса Куорлза 1635 года "Эмблемы".

"Когда они (ремонтники) его нашли, я знаю, что на другой стороне дымохода был параллельный кусок дерева, на котором могло быть то же самое. Я никогда не думал об этом раньше, я думал, что за этим стоят трубы. Мы всегда знали, что там был странный кусок стены, но просто думали, что квартира действительно шаткая, потому что за эти годы это было миллион разных вещей. Я очень обрадовался, схватил свои инструменты и начал срывать их. Сначала я подумал, что это старые викторианские обои, но вскоре увидел, что они на самом деле нарисованы на стене соседнего здания. Так что они старше, чем само это здание. По оценкам, это примерно 1660-е годы, то есть эпоха гражданской войны. Безумно думать, что он был здесь до таких вещей, как великий лондонский пожар и тому подобное", – высказался о рисунке Бадвордс.

Владелец дома надеется на то, что фреску удасться отреставрировать

В свою очередь историки уже назвали это невероятным и захватывающим открытием. .

"Мы думаем, что рисунки имеют национальное значение, и в контексте Йорка, где бытовые настенные росписи довольно редки, они представляют особый интерес", – уже заявил журналистам Саймон Тейлор, старший архитектурный исследователь северного региона Historic England.

Владелец уникального жилья рассказал, что переехал в Йорк в октябре 2020 года, потому что это район манил его своей историей. Теперь он надеется, что найдутся желающие профинансировать реставрацию найденой фрески, а сам доктор сможет больше узнать об истории районв.

"Одним из главных достоинств Йорка для меня было то, что он такой исторический. Теперь знать, что история не только снаружи, но и внутри моей квартиры, удивительно. Я очень рад, что нашел эти рисунки, и люблю их, но они также являются своего рода бременем. Насколько я понимаю, внешнего финансирования нет, а сборы за сохранение составляют тысячи фунтов. Я пока прикрыл их, чтобы на них не падали прямые солнечные лучи и они не потеряли свой цвет. Мы распечатали их версию в высоком разрешении и поместили копию сверху, чтобы скрыть их. Надеюсь, мы сможем рассказать об этом и посмотреть, не захотят ли какие-либо общества или аспиранты заняться экспериментальными проектами по сохранению. Я также надеюсь, что это вдохновит других жителей Миклегейта начать подозрительно смотреть на свои собственные стены", – подчеркнул Люк.

На настенных рисунках изображены сцены из книги Фрэнсиса Куорлза 1635 года "Эмблемы" Фото: Luke Budworth

По информации ВВС, впервые рисунки были обнаружены еще в 1998 году, по их закрыли бумагой и практически забили о них.

Историческая Англия, которая напечатала копию картины, чтобы покрыть фрески помочь их сохранить, опубликовала руководство для тех, кто обнаружит настенную живопись в своей собственности.

Ранее Фокус писал, что в Перу были найдены древние фрески времен доколумбовой культуры Моче.