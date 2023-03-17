В Перу найдены древние фрески времен доколумбовской культуры Моче (фото)

Культура Моче существовала в Южной Америке в первые столетия нашей эры. Она известна своим мастерством и культурой, а ее живопись можно сравнить с живописью Древней Греции.

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Во время раскопок в Перу археологи обнаружили древние фрески, принадлежавшие культуре Моче. Несмотря на свой возраст, они сохранились в достаточно хорошем состоянии и свидетельствуют о развитии искусств среди жителей долины реки Непенья, сообщают Heritage Daily.

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Культура Моче является доколумбовой культурой Южной Америки, существовавшей на протяжении 1-8 веков нашей эры на побережье Перу. Центром этой культуры был нынешний город Трухильо. Этот народ населял преимущественно долины, отделенные друг от друга пустынями засушливой прибрежной полосы Перу. Начало цивилизация берет из долины одноименной реки Моче, где жил этот народ. Впоследствии они распространили свое влияние на соседнюю долину Чикама, а после того, опираясь на ресурсы двух долин, разгромили своих соседей.

Раскопки проведены на архитектурном комплексе Паньямарка, построенном между 550-800 гг. н.э., в долине реки Непеньи, обнаружили стены украшенные фресками. Они изображают двуликие фигуры, одна из которых держит веер и кубок, другая веер и посох. На других фресках изображены преимущественно отдельные фигуры, есть одна, на которой изображена группа людей, стоящих рядом с антропоморфной змеей.

На других фресках изображены преимущественно отдельные фигуры, есть одна, на которой изображена группа людей, стоящих рядом с антропоморфной змеей Фото: Lisa Trever

Лиза Тревер из Колубийского университета сказала: "Паньямарка была местом замечательных творческих инноваций и креативности, где художники развивали свои знания художественных канонов творческим и содержательным способом, поскольку жители Непеньї закрепляли свое положение в далеком южном мире Моче".

Команда предположила, что настенные фрески свидетельствуют о многокультурных отношениях и экономике на больших расстояниях Фото: Lisa Trever

Команда предположила, что настенные фрески вместе с доказательствами текстиля в горном стиле и тропических перьев, найденных рядом с местной керамикой и материальной культурой во время раскопок, свидетельствуют о многокультурных отношениях и экономике на большие расстояния.

Ранее Фокус рассказывал об удивительных гробницах, найденных в Перу: мумии были завернуты в ткани, похожих на которые не находили во всех Андах.

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