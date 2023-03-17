У Перу знайдено стародавні фрески часів доколумбовської культури Моче (фото)

Культура Моче існувала в Південній Америці в перші століття нашої ери. Вона відома своєю майстерністю та культурою, а її живопис можна прирівняти до живопису Стародавньої Греції.

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Під час розкопок в Перу археологи виявили древні фрески, які належали культурі Моче. Попри свій вік, вони збереглися в досить гарному стані й свідчать про неабиякий розвиток мистецтв серед жителів долини ріки Непенья, повідомляють Heritage Daily.

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Культура Моче є доколумбовою культурою Південної Америки, яка існувала впродовж 1-8 століть нашої ери на узбережжі Перу. Центром цієї культури було теперішнє місто Трухільйо. Цей народ населяв переважно долини, відокремлені одна від іншої пустелями посушливої прибережної смуги Перу. Початок цивілізація бере з долини однойменної річки Моче, де мешкав цей народ. Згодом вони поширили свій вплив на сусідню долину ріки Чикама, а після того, спираючись на ресурси двох долин, розгромили своїх сусідів.

Розкопки проведені на архітектурному комплексі Паньямарка, побудованому між 550-800 рр. н.е., в долині річки Непенья, виявили стіни прикрашені фресками. Вони зображають дволикі фігури, одна з яких тримає віяло та кубок, а інша віяло та посох. На інших фресках зображені переважно окремі фігури, та є одна, на якій зображено групу людей, які стоять поруч з антропоморфною змією.

На інших фресках зображені переважно окремі фігури, та є одна, на якій зображено групу людей, які стоять поруч з антропоморфною змією Фото: Lisa Trever

Ліза Тревер з Колубійського університету сказала: "Паньямарка була місцем чудових мистецьких інновацій і креативності, де художники розвивали свої знання мистецьких канонів у творчий і змістовний спосіб, оскільки жителі Непеньї закріплювали своє становище в далекому південному світі Моче".

Команда припустила, що настінні фрески свідчать про багатокультурні стосунки та економіку на великі відстані Фото: Lisa Trever

Команда припустила, що настінні фрески — разом із доказами текстилю в гірському стилі та тропічного пір’я, знайденого поряд із місцевою керамікою та матеріальною культурою під час розкопок — свідчать про багатокультурні стосунки та економіку на великі відстані.

Раніше Фокус розповідав про дивовижні гробниці, знайдені в Перу: мумії були загорнуті в тканини, схожих до яких не знаходили у всіх Андах.

Також ми розповідали про храмовий комплекс культури Уарі, який розкопали на півдні Перу.