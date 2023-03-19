Британець виявив 400-річні фрески під час ремонту своєї кухні (фото)

Люк Бадвордс, побачивши стародавні малюнки, відразу звернувся до місцевої історичної спільноти, де його відкриття вже назвали визначним.

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Лікар Люк Бадвордс, медичний дослідник із Університету Лідса, вирішив зробити нову кухню у своєму будинку в Міклегейті (північний Йорк), і під час робіт на його кухні виявилися фрески, які датуються 1660 роком, пише Mirror.

За інформацією видання, першу частину малюнка він виявив ще минулого року, і з того часу виявив інші його частини, забиті під стелею по обидва боки димаря. На думку експертів, стіна, на якій зображені сцени, можливо, старша за будівлі з обох боків. На настінних малюнках зображені сцени з книги Френсіса Кворлза 1635 "Емблеми".

"Коли вони (ремонтники) його знайшли, я знаю, що на іншому боці димаря був паралельний шматок дерева, на якому могло бути те саме. Я ніколи не думав про це раніше, я думав, що за цим стоять труби. Ми завжди знали, що там був дивний шмат стіни, але просто думали, що квартира дійсно хитка, тому що за ці роки це було мільйон різних речей. Я дуже зрадів, схопив свої інструменти й почав зривати їх. Спочатку я подумав, що це старі вікторіанські шпалери, але невдовзі побачив, що вони насправді намальовані на стіні сусідньої будівлі, так що вони старші, ніж сама ця будівля, за оцінками, це приблизно 1660-і роки, тобто епоха громадянської війни, божевільно думати, що він був тут до таких речей, як велика лондонська пожежа тощо", — висловився про малюнок Бадвордс.

Власник будинку сподівається на те, що фреску вдасться відреставрувати

Зі свого боку, історики вже назвали це неймовірним і захопливим відкриттям.

"Ми думаємо, що малюнки мають національне значення, і в контексті Йорка, де побутові настінні розписи досить рідкісні, вони становлять особливий інтерес", — заявив журналістам Саймон Тейлор, старший архітектурний дослідник північного регіону Historic England.

Власник унікального житла розповів, що переїхав до Йорка у жовтні 2020 року, бо цей район манив його своєю історією. Тепер він сподівається, що знайдуться охочі профінансувати реставрацію знайденої фрески, а сам лікар зможе більше дізнатися про історію районів.

"Однією з головних переваг Йорка для мене було те, що він такий історичний. Тепер знати, що історія не тільки зовні, а й усередині моєї квартири, дивно. Я дуже радий, що знайшов ці малюнки, і люблю їх, але вони також є свого роду тягарем. Наскільки я розумію, зовнішнього фінансування немає, а збори за збереження становлять тисячі фунтів. Я поки прикрив їх, щоб на них не падали прямі сонячні промені й вони не втратили свій колір. Ми роздрукували їхню версію у високій якості й помістили копію зверху, щоб приховати їх. Сподіваюся, ми зможемо розповісти про це та подивитися, чи не захочуть якісь товариства або аспіранти зайнятися експериментальними проєктами зі збереження. Я також сподіваюся, що це надихне інших мешканців Міклегейта почати підозріло дивитися на свої власні стіни", — наголосив Люк.

На стінних малюнках зображені сцени з книги Френсіса Кворлза 1635 року "Емблеми" Фото: Luke Budworth

За інформацією ВВС, вперше малюнки були виявлені ще в 1998 році, але їх закрили папером і практично забули про них.

"Історична Англія", яка надрукувала копію картини, щоб покрити фрески допомогти їх зберегти, опублікувала посібник для тих, хто виявить настінний живопис у своїй власності.

Раніше Фокус писав, що в Перу знайшли стародавні фрески часів доколумбової культури Моче.