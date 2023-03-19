Суахили и амхарский: в школах РФ начали учить африканские языки

Африканские языки суахили и амхарский начинают учить в русских школах, чтобы потом устроиться на работу, сообщают росСМИ.

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В русских школах вводится изучение языков стран Африки. Об этом сообщил директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов на Международной парламентской конференции "Россия — Африка", передает ТАСС.

"В школах России начинают, как дополнительные языки, преподавать суахили и амхарский, чего вообще не было даже во времена Советского Союза. Это значит, что у нас есть сквозная подготовка школа — университет — работодатель", — сказал Маслов.

По его словам, в университете начали возрождать преподавание тех языков, которые исчезли. В частности, будут возвращать к изучению языка йоруба, сомалийский, активно преподаются суахили, амхарский, зулу и многие другие.

"У нас готово новое поколение людей, способных понять менталитет и основные модели развития Африки, и понять, что Африка — это не просто большой и единый континент", — добавил директор.

Ранее Фокус сообщал, что в Одессе в одной из пекарен произошел языковой скандал. Клиентку заведения возмутила включенная в помещении заведения русская музыка и то, что продавец, несмотря на введение языкового закона, обслуживает клиентов на русском языке.

В Одессе также оштрафовали кассира торговой сети EVA за то, что общалась с клиентом на русском языке по его просьбе. Сумма штрафа составила 3400 грн.