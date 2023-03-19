Суахілі і амхарська: в школах РФ почали вчити африканські мови

Африканські мови суахілі та амхарську починають вивчати в російських школах, щоб потім влаштуватися на роботу, повідомляють росЗМІ.

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У російських школах запроваджують вивчення мов країн Африки. Про це повідомив директор Інституту країн Азії та Африки Московського державного університету Олексій Маслов на Міжнародній парламентській конференції "Росія — Африка", інформує ТАСС.

"У школах Росії починають, як додаткові мови, викладати суахілі і амхарську, чого загалом не було навіть у часи Радянського Союзу. Це означає, що ми маємо наскрізну підготовку школа — університет — роботодавець", — сказав Маслов.

За його словами, в університеті почали відроджувати викладання тих мов, яке зникло. Зокрема повертатимуть до вивчення мови йоруба, сомалійську, активно викладаються суахілі, амхарська, зулу та багато інших.

"У нас готове нове покоління людей, які здатні зрозуміти менталітет і основні моделі розвитку Африки, і зрозуміти, що Африка — це не просто великий і єдиний континент", — додав директор.

Раніше Фокус повідомляв, що в Одесі в одній з пекарень стався мовний скандал. Клієнтку закладу обурила увімкнена в приміщенні закладу російська музика та те, що продавчиня попри запровадження мовного закону обслуговує клієнтів російською.

В Одесі також оштрафували касирку торгової мережі EVA через те, що спілкувалася з клієнтом на російську мову на його прохання. Сума штрафу склала 3 400 грн.