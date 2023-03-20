"Будут последствия": в Молдове спрогнозировали вероятное прекращение поставок газа из РФ

Влияние этого решения, как считают в правительстве страны, могут ощутить как жители Правобережья, так и жители непризнанного Приднестровья, где может усилиться энергетический кризис.

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Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов считает возможным прекращение "Газпромом" подачи газа в страну. Об этом он сообщил 20 марта в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

По словам Парликова, правительство Молдовы рассматривает вариант полного прекращения поставок газа из РФ. Согласно договоренностям с приднестровской стороной, Молдова уступает весь объем газа, который предлагает "Газпром" левобережью Днестра. В обмен на это страна получает льготную цену на электроэнергию.

"Сейчас весь газ, доходящий до левого берега Днестра, де-факто – бесплатный", – заявил министр.

Представитель правительства отметил, что среди преимуществ этой ситуации можно назвать получение электричества по более выгодной цене. Пока чиновники намерены" учитывать последствия расторжения контракта с "Газпромом". Жители Правобережья Днестра смогут ощутить негативные результаты этого решения.

"На левом берегу Днестра проживает 250 000 человек, большинство из них граждане Молдовы, они не поедут ни в Москву, ни в Украину, о них нам тоже придется позаботиться", – добавил Виктор Парликов.

АО "Молдовагаз", национальный газовый оператор Молдовы, соблюдает контракт на поставку 3,3 млрд кубометров газа в год. Из них 1,1 млрд назначено правобережной Молдове и 2,2 млрд — Приднестровскому региону. С 3 декабря 2022 года "Газпром" сократил подачу газа до 5,7 млн. кубометров в сутки. Весь этот газ Молдова направляет по левобережью Днестра, получая от расположенной там Молдавской ГРЭС дешевую электроэнергию.

Напомним, по информации издания "Коммерсант", в 2022 году добыча газа в России упала на 11,8% из-за сокращения поставок в Европу до исторических минимумов. Российский монополист "Газпром" закончил прошлый год с чистой прибылью в 747,246 млрд рублей, в то время как в 2021 году прибыль компании составляла 2,684 трлн рублей.