"Будуть наслідки": у Молдові припускають ймовірне припинення постачання газу з РФ

Вплив цього рішення, як вважають в уряді країни, можуть відчути на собі як мешканці Правобережжя, так й жителі невизнаного Придністров’я, де може посилитися енергетична криза.

Related video

Міністр енергетики Молдови Віктор Парліков вважає за можливе припинення "Газпромом" подачі газу до країни. Про це він повідомив 20 березня в етері телеканалу Vocea Basarabiei.

За слів Парлікова, уряд Молдови розглядає варіант повного припинення постачання газу із РФ. Згідно з домовленостями з придністровською стороною, Молдова поступається усім обсягом газу, який пропонує "Газпром" лівобережжю Дністра. В обмін на це країна отримує пільгову ціну на електроенергію.

"Зараз весь газ, який доходить до лівого берега Дністра, де-факто – безкоштовний", – заявив міністр.

Представник уряду зазначив, що серед переваг цієї ситуації можна назвати отримання електрики за вигіднішою ціною. Наразі чиновники мають намір "враховувати наслідки розірвання контракту з "Газпромом". Мешканці Правобережжя Дністра зможуть відчути негативні результати цього рішення.

"На лівому березі Дністра проживає 250 000 осіб, більшість із них громадяни Молдови, вони не поїдуть ні до Москви, ні до України, про них нам також доведеться подбати", – додав Віктор Парліков.

АТ "Молдовагаз", національний газовий оператор Молдови, дотримується контракту на постачання 3,3 млрд кубометрів газу на рік. З них 1,1 млрд призначено правобережній Молдові та 2,2 млрд — Придністровському регіону. З 3 грудня 2022 року "Газпром" скоротив подачу газу до 5,7 млн кубометрів на добу. Весь цей газ Молдова спрямовує лівобережжям Дністра, отримуючи від розташованої там Молдавської ДРЕС дешеву електроенергію.

Нагадаємо, за інформацією видання "Комерсант", у 2022 році видобуток газу в Росії впав на 11,8% через скорочення постачань в Європу до історичних мінімумів. Російський монополіст "Газпром" закінчив минулий рік з чистим прибутком в 747,246 млрд рублів, тоді як у 2021 році прибуток компанії становив 2,684 трлн рублів.