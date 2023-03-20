Байден заинтриговал фото с надписью "Верить" в цветах флага Украины: что это означает

Надпись была размещена на входе в Овальный кабинет Белого дома, где ежедневно сидит американский лидер. Уже во вторник там соберутся актеры популярного сериала "Тед Лассо".

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заинтриговал весь мир сине-желтой надписью со словом "Верить" на стене, но оказалось, что не все так просто и очевидно. Опубликована фотография была на странице лидера государства в социальной сети Twitter.

На входе в кабинет Джо Байдена появилась надпись синего цвета "Believe" на желтом фоне. Оказалось, что никаких теорий заговора в этом нет и это отсылка к популярному американскому сериалу "Тед Лассо" производства Apple TV+. Сопровождается кадр комментарием самого президента со словом "Завтра".

Дело в том, что 21 марта состоится встреча Джо Байдена в Белом доме с актерами сериала "Тед Лассо". Вместе они планируют обсудить ментальные проблемы граждан США.

"Тед Лассо вдохновил мир своим оптимизмом, добротой и решимостью, а также философией того, что нужно всегда верить", — отмечается в заявлении.

Фраза "Believe" используется не просто так. Именно плакат с этим словом вешает главный герой в одной из серий когда устраивается на новую работу. Его персонаж никогда не держит обид и "пропагандирует" веру в лучшее.

Тед Лассо и Belive Фото: Скриншот

В администрации Джо Байдена также отметили, что для решения проблем психического здоровья по всей стране было выделено 50 миллионов долларов.

Стоит отметить, что 15 марта состоялась премьера третьего сезона сериала, который станет для него скорее всего последним. Серии выходят каждую неделю и всего таковых будет 12.

Напомним, 18 марта Байден высказался об ордере на арест президента РФ Владимира Путина. Политик отметил, что полномочия Международного уголовного суда в Гааге не признаются ни Россией, ни США, однако решение о выдачи ордера на арест российского президента является "очень весомым аргументом".