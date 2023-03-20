Байден заінтригував фото з написом "Вірити" у кольорах прапора України: що це означає

Напис був розміщений на вході до Овального кабінету Білого дому, де щодня сидить американський лідер. Вже у вівторок там зберуться актори найпопулярнішого серіалу "Тед Лассо".

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заінтригував увесь світ синьо-жовтим написом зі словом "Вірити" на стіні, але з'ясувалося, що не все так просто й очевидно. Опубліковане фото на сторінці лідера держави в соціальній мережі Twitter.

На вході до кабінету Джо Байдена з'явився напис синього кольору Believe на жовтому фоні. З'ясувалося, що жодних теорій змови в цьому немає і це відсилка на популярний американський серіал "Тед Лассо" виробництва Apple TV+. Супроводжується кадр коментарем самого президента зі словом "Завтра".

Справа в тому, що 21 березня відбудеться зустріч Джо Байдена у Білому домі з акторами серіалу "Тед Лассо". Разом вони планують обговорити ментальні проблеми громадян США.

"Тед Лассо надихнув світ своїм оптимізмом, добротою і рішучістю, а також філософією того, що потрібно завжди вірити", — наголошується в заяві.

Фраза "Believe" використовується не просто так. Саме плакат із цим словом вішає головний герой в одній із серій, коли влаштовується на нову роботу. Його персонаж ніколи не тримає образ і "пропагує" віру в краще.

Тед Лассо та Belive Фото: Скріншот

В адміністрації Джо Байдена також зазначили, що для вирішення проблем психічного здоров'я у всій країні було виділено 50 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що 15 березня відбулася прем'єра третього сезону серіалу, який стане для нього найімовірніше останнім. Серії виходять щотижня і всього таких буде 12.

Нагадаємо, 18 березня Байден висловився про ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. Політик зазначив, що повноваження Міжнародного кримінального суду в Гаазі не визнаються ні Росією, ні США, проте рішення про видачу ордера на арешт російського президента є "дуже вагомим аргументом".