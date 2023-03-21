Могут поссориться: журналисты рассказали о конфликте РФ и Китая из-за африканского золота

По словам журналистов, в последние месяцы усилилась напряженность между китайскими компаниями, которые получили разрешение на добычу полезных ископаемых в ЦАР, а также компаниями, связанными с ЧВК "Вагнер".

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До того как прибыть в Москву, лидер КНР Си Цзиньпин осудил убийство девяти граждан Китая на золотом руднике в ЦАР, где российские и китайские интересы конкурируют. Об этом пишет The New York Times.

Сообщается, что среди подозреваемых также наемники ЧВК "Вагнер", которыми руководит Евгений Пригожин.

Си Цзиньпин в заявление, опубликованном на сайте МИД Китая, осудил убийство, а также призвал найти всех виновных в этом преступлении. Также ведомство призвало граждан Китая покинуть опасные районы ЦАР и отправиться в столицу Банги.

"Генеральный секретарь Си Цзиньпин уделил этому все свое внимание и лично поручил приложить все усилия для спасения жизней раненых, принять своевременные и надлежащие меры для ликвидации последствий нападения, обеспечить привлечение виновных к ответственности и обеспечить безопасность граждан Китая", — говорится в сообщении.

По словам журналистов, прокуратура ЦАР начала расследование по факту нападения на рудник.

Нападение на рудник в ЦАР: кто виновен

Издание сообщает, что некоторые чиновники Центральноафриканской республики обвиняют в нападении Коалицию патриотов за перемены (КПК). Эти повстанцы пытаются свергнуть президента Фостена-Арканжа Туадеру, которого активно поддерживает Кремль.

Однако, как говорится в материале, КПК отрицает свою причастность к нападению. Вместо этого повстанцы обвинили ЧВК "Вагнер".

Как заявили два прозападных чиновника в Банги, даже если китайских граждан убили повстанцы, за ними все равно могут стоять "вагнеровцы". Они действуют в ЦАР с 2018 года. Российская ЧВК имеет большой контроль над экономикой страны.

Как пишут журналисты, в последние месяцы усилилась напряженность между китайскими компаниями, которые получили разрешение на добычу полезных ископаемых в ЦАР, а также компаниями, связанными с ЧВК "Вагнер".

Повстанцы отрицают причастность к нападению на золотой рудник

По словам источников из Банги, именно "вагнеровцы" вернули тела девятерых китайцев в столицу ЦАР. Эти люди были застрелены, однако повстанцы КПК так не действуют. Так, повстанцы похищают граждан Китая с целью выкупа, однако затем отпускают, когда за них платит китайское правительство.

Более того, представитель КПК Абубакар Сиддик Али заявил в телефонном интервью, что нападение было совершено по методам ЧВК "Вагнер".

"Они хотят возложить вину на КПК, но наша цель не в том, чтобы убивать китайцев", — сказал представитель.

Напомним, что "вагнеровцев" подозревают в убийстве 9 граждан Китая. Наемники ЧВК "Вагнер", как утверждают очевидцы, утром пришли на объект в ЦАР, открыли огонь и обезвредили охрану. Власти африканской страны активно пользуются услугами Евгения Пригожина и обвиняют в осуществлении нападений местных повстанцев.

Сообщается, что всего убиты 9 китайских граждан, еще 2 получили ранения.