Можуть посваритися: журналісти розповіли про конфлікт РФ та Китаю через африканське золото

За словами журналістів, останніми місяцями посилилася напруженість між китайськими компаніями, які отримали дозвіл на видобуток корисних копалин у ЦАР, а також компаніями, пов'язаними з ПВК "Вагнер".

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Перш ніж прибути до Москви, лідер КНР Сі Цзіньпін засудив вбивство дев'яти громадян Китаю на золотій копальні в ЦАР, де російські та китайські інтереси конкурують. Про це пише The New York Times.

Повідомляється, що серед підозрюваних також найманці ПВК "Вагнер", якими керує Євген Пригожин.

Сі Цзіньпін у заяву, опублікованій на сайті МЗС Китаю, засудив вбивство, а також закликав знайти всіх винних у цьому злочині. Також відомство закликало громадян Китаю залишити небезпечні райони ЦАР та вирушити до столиці Бангі.

"Генеральний секретар Сі Цзіньпін приділив цьому всю свою увагу і особисто доручив докласти всіх зусиль для порятунку життів поранених, вжити своєчасних та належних заходів для ліквідації наслідків нападу, забезпечити притягнення винних до відповідальності та забезпечити безпеку громадян Китаю", — йдеться у повідомленні.

За словами журналістів, прокуратура ЦАР розпочала розслідування за фактом нападу на копальню.

Напад на копальню в ЦАР: хто винен

Деякі чиновники Центральноафриканської республіки звинувачують у нападі Коаліцію патріотів за зміни (КПК). Ці повстанці намагаються повалити президента Фостена-Арканжа Туадеру, якого активно підтримує Кремль.

Проте, як мовиться у матеріалі, КПК заперечує свою причетність до нападу. Натомість повстанці звинуватили ПВК "Вагнер".

Як заявили два прозахідні чиновники в Бангі, навіть якщо китайських громадян убили повстанці, за ними все одно можуть стояти "вагнерівці". Вони діють у ЦАР із 2018 року. Російська ПВК має великий контроль за економікою країни.

Як пишуть журналісти, останніми місяцями посилилася напруженість між китайськими компаніями, які отримали дозвіл на видобуток корисних копалин у ЦАР, а також компаніями, пов'язаними з ПВК "Вагнер".

Повстанці заперечують причетність до нападу на золоту копальню

За словами джерел з Бангі, саме "вагнерівці" повернули тіла дев'ятьох китайців до столиці ЦАР. Цих людей було застрелено, проте повстанці КПК так не діють. Так, повстанці викрадають громадян Китаю з метою викупу, проте потім відпускають, коли за них платить китайський уряд.

Більше того, представник КПК Абубакар Сіддік Алі заявив у телефонному інтерв'ю, що напад було скоєно за методами ПВК "Вагнер".

"Вони хочуть покласти провину на КПК, але наша мета не в тому, щоби вбивати китайців", — сказав представник.

Нагадаємо, що "вагнерівців" підозрюють у вбивстві 9 громадян Китаю. Найманці ПВК "Вагнер", як стверджують очевидці, вранці прийшли на об'єкт у ЦАР, відкрили вогонь та знешкодили охорону. Влада африканської країни активно користується послугами Євгена Пригожина та звинувачує у здійсненні нападів місцевих повстанців.

Повідомляється, що всього вбито 9 китайських громадян, ще 2 отримали поранення.