Напали на золоту копальню: "вагнерівців" підозрюють у вбивстві 9 громадян Китаю, – ЗМІ

Найманці ПВК "Вагнер", як стверджують очевидці, вранці прийшли на об'єкт у ЦАР, відкрили вогонь та знешкодили охорону. Влада африканської країни активно користується послугами Євгена Пригожина та звинувачує у здійсненні нападів місцевих повстанців.

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Збройні люди 19 березня напали на золоту копальню Чимболо в Центральноафриканській Республіці (ЦАР), що належить Китаю. Про це повідомило агентство Associated Press (АР) із посиланням на представників місцевої влади.

Вбито 9 китайських громадян, ще 2 отримали поранення. Коаліція повстанців, яку спочатку звинуватили в нападі, того ж дня заявила про причетність до інциденту російських найманців із ПВК "Вагнер". Доказів вони не надали, наголосили журналісти.

Штурм золотої копальні Чимболо розпочали приблизно о 5 годині ранку

Напад на шахту стався за кілька днів після того, як бойовики викрали 3 громадян Китаю на заході країни недалеко від кордону з Камеруном. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера навіть їздив до Китаю, щоб заспокоїти інвесторів, зазначило агентство.

За даними АР, золоту копальню почали штурмувати приблизно о 05:00 ранку. Бойовики знешкодили охорону, відкривши вогонь, сказав Абель Матіпата, мер найближчого міста Бамбарі, розташованого за 25 кілометрів від копальні.

Золота копальня знаходиться ближче на південь ЦАР

Тіла жертв доставили до столиці Бангі пізно увечері 19 березня. Місцева влада заявила, що шукає нападників і відмовилася від детальних коментарів. Жителі говорили про підрив довіри до сил безпеки через напад.

"Уряду важко довести здатність захищати жителів ЦАР, іноземців, які приїжджають і живуть у країні", — сказав мешканець Бамбарі на ім'я Анж Морель Гбатанге.

За даними влади, підозра може потрапляти на організацію "Коаліція патріотів за зміни" (КПК), яка активно діє в цьому районі і регулярно нападає на збройні сили ЦАР. Альянс повстанців пов'язаний із колишнім президентом Франсуа Бозізе Янгувонда.

Військовий представник КПК Мамаду Кура спростував звинувачення у нападі на адресу його організації. Він стверджував, що напад планували російські найманці для залякування китайців.

Відомо, що Туадера наймав "вагнерівців" нібито для гарантування безпеки та військової підготовки. Спостерігачі ООН неодноразово звинувачували найманців у порушеннях прав людини, враховуючи масові вбивства.

Нагадаємо, що в січні американські ЗМІ писали про збільшення присутності ПВК "Вагнер" у ЦАР. Угруповання налагоджує гірничодобувні проєкти, за продаж яких може виручити майже 1 млрд доларів за 1 рік. Ці гроші можуть використовуватись для ведення повномасштабної війни в Україні.

Фокус уже писав про відмову Білого дому визнати ПВК "Вагнер" іноземною терористичною організацією. Деякі конгресмени кажуть, що у президента США Джо Байдена не хочуть псувати стосунки з низкою країн Африки.