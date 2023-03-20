Напали на золотой рудник: "вагнеровцев" подозревают в убийстве 9 граждан Китая, – СМИ

Наемники ЧВК "Вагнер", как утверждают очевидцы, утром пришли на объект в ЦАР, открыли огонь и обезвредили охрану. Власти африканской страны активно пользуются услугами Евгения Пригожина и обвиняют в осуществлении нападений местных повстанцев.

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Вооруженные люди 19 марта напали на золотой рудник Чимболо в Центральноафриканской Республике (ЦАР), принадлежащий Китаю. Об этом сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылкой на представителей местных властей.

Убиты 9 китайских граждан, еще 2 получили ранения. Коалиция повстанцев, которую изначально обвинили в нападении, в тот же день заявила о причастности к инциденту российских наемников из ЧВК "Вагнер". Доказательств они не предоставили, подчеркнули журналисты.

Штурм золотого рудника Чимболо начали около 5 часов утра

Нападение на рудник произошло через несколько дней после того, как боевики похитили 3 граждан Китая на западе страны недалеко от границы с Камеруном. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера даже ездил в Китай, чтобы успокоить инвесторов, отметило агентство.

По данным АР, золотой рудник штурмовали около 5:00 утра. Боевики обезвредили охрану, открыв огонь, сказал Абель Матипата, мэр близлежащего города Бамбари, расположенного в 25 километрах от рудника.

Золотой рудник находится ближе к югу ЦАР

Тела жертв доставили в столицу Банги поздно вечером 19 марта. Местные власти заявили, что ищут нападавших и отказались от детальных комментариев. Жители говорили о подрыве доверия к силам безопасности из-за нападения.

"Правительству трудно доказать способность защищать жителей ЦАР, приезжих и живущих в стране иностранцев", — сказал житель Бамбари по имени Анж Морель Гбатанге.

По сведениям властей, подозрение может попадать на организацию "Коалиция патриотов за перемены" (КПК), которая активно действует в этом районе и регулярно нападает на вооруженные силы ЦАР. Альянс повстанцев связан с бывшим президентом Франсуа Бозизе Янгувонда.

Военный представитель КПК Мамаду Кура опроверг обвинения в нападении в адрес его организации. Он утверждал, что нападение планировали российские наемники для запугивания китайцев.

Известно, что Туадера нанимал "вагнеровцев" якобы для обеспечения безопасности и военной подготовки. Наблюдатели ООН неоднократно обвиняли наемников в нарушениях прав человека, включая массовые убийства.

Напомним, что в январе американские СМИ писали об увеличении присутствия ЧВК "Вагнер" в ЦАР. Группировка налаживает горнодобывающие проекты, за продажу которых может выручить почти 1 млрд долларов за 1 год. Эти деньги могут использоваться для ведения полномасштабной войны в Украине.

Фокус уже писал об отказе Белого дома признать ЧВК "Вагнер" иностранной террористической организацией. Некоторые конгрессмены говорят, что у президента США Джо Байдена не хотят портить отношения с рядом стран Африки.