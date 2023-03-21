Женщина, которая "не хотела уезжать из Крыма", показала свою жизнь в российской тундре (видео)

Светлана Логинова назвала ужасной свою жизнь в Новом Уренгое, расположенном на 60 км южнее линии Северного Полярного круга.

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Светлана Логинова, известная нежеланием "ехать из Крыма, из Алушты", пожаловалась, что в середине марта в Ямало-Ненецком автономном округе России еще лежат сугробы снега, а со двора уехать практически невозможно. Об этом она сообщила на YouTube -канале "Супер МУЖ".

Женщине не нравятся погодные условия, ведь в тундре погода весной напоминает суровую зиму. Она рассказала, что из-за значительных снегопадов со двора можно выехать только на внедорожниках.

"Март сходит с ума, вообще ничего не видно, ужас какой", – заявила Логинова.

По ее словам, ситуация в городе с ценами отрицательная, ведь стоимость продуктов выше, чем в онлайн-магазинах. Продавцов на рынке гораздо больше, чем покупателей, а товары просто долгое время залеживаются на прилавках.

К примеру, она привела стоимость яйца с двумя желтками, реализуемых по цене в 500 рублей. Баранину, как отметила Логинова, продают по 550 за килограмм, а гуся – уже за 700 рублей.

Зрители в сети обратили внимание на то, что россиянка скучает по продукции из Краснодарского края. В комментариях они предположили, что Логиновой нравится больше жить в южных широтах, чем на холодном севере страны.

Гражданку России Светлану Логинову запомнили летом 2022 года в связи с ее проявлениями эмоциональности и истерикой во время отдыха во временно оккупированном Крыму. Из-за взрывов в Новофедоровке она на видео пожаловалась, что не хочет ехать домой с полуострова, что спровоцировало появление пародий и мемов.

Ранее Фокус сообщал, что россиянка Алена Дирксен, призвавшая президента РФ Владимира Путина бомбить Дрезден, пожаловалась на преследование в Германии. Она заявила, что против нее возбудили уголовное производство.