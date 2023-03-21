Жінка, яка "не хотіла виїжджати з Криму", показала своє життя в російській тундрі (відео)

Світлана Логінова назвала жахливим своє життя у Новому Уренгої, що розташований на 60 км південніше від лінії Північного Полярного кола.

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Світлана Логінова, яка відома небажанням "їхати з Криму, з Алушти", поскаржилася, що у середині березня в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії ще лежать кучугури снігу, а з двору виїхати практично неможливо. Про це вона повідомила на YouTube-каналі "Супер МУЖ".

Жінці не подобаються погодні умови, адже у тундрі погода навесні нагадує сувору зиму. Вона розповіла, що через значні снігопади з двору можна виїхати тільки на позашляховиках.

"Березень сходить з розуму, взагалі нічого не видно, жах який", – заявила Логінова.

З її слів, ситуація у місті з цінами негативна, адже вартість продуктів вища, ніж в онлайнмагазинах. Продавців на ринку набагато більше, ніж покупців, а товари просто тривалий час залежується на прилавках.

До прикладу, вона навела вартість яйця з двома жовтками, які реалізують за ціною у 500 рублів. Баранину, як зазначила Логінова, продають по 550 за кілограм, а гусака – вже за 700 рублів.

Глядачі у мережі звернули увагу на те, що росіянка сумує за продукцією з Краснодарського краю. У коментарях вони припустили, що Логіновій подобається більше жити у південних широтах, а не на холодній півночі країни.

Громадянку Росії Світлану Логінову запам'ятали влітку 2022 року у зв'язку з її проявами емоційності та істерикою під час відпочинку у тимчасово окупованому Криму. Через вибухи у Новофедорівці вона на відео поскаржилася, що не хоче їхати додому з півострова, що спровокувало появу пародій та мемів.

Раніше Фокус повідомляв, що росіянка Альона Дірксен, яка закликала президента РФ Володимира Путіна бомбардувати Дрезден, поскаржилася на переслідування в Німеччині. Вона заявила, що проти на неї порушили кримінальне провадження.