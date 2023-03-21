Разрушили интригу Байдена: актеры сериала "Тед Лассо" посетили Белый дом (видео)

Накануне президент США опубликовал фото со словом "Верить" в цветах флага Украины. Оказалось, что это был анонс встречи Байдена с актерами шоу "Тед Лассо" по проблемам психического здоровья в стране.

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Актерский состав сериала "Тед Лассо" 21 марта посетил Белый дом, чтобы обсудить проблемы психического здоровья в США. Они призвали людей по всей Америке проверить свою семью и близких на возможные нарушения со здоровьем. На брифинге в Белом доме актер огласил соответствующую речь.

Джейсон Судейкис, играющий главного героя — тренера по американскому футболу, отметил, что следует уделять внимание людям, чтобы они не чувствовали себя одинокими и изолированными. По его мнению, следует всегда верить в прекрасные вещи и поддерживать друг друга.

"На самом деле это одна из многих вещей, верьте вы или нет, которые общие для всех нас как людей", – прокомментировал Джейсон свою работу в ленте о футболе.

Вместе с ним на встрече в Белом доме присутствовали и другие актеры, сыгравшие в Тедди Лассо. Среди них – Ханна Веддингем, Бретт Голдстайн, Брендан Хант, Тохиб Джимо. Все они прибыли в Белый дом, чтобы встретиться с президентом Джо Байденом и первой леди Джилл Байден. Проблемы психического здоровья, обсуждаемую тему избрали неслучайно. Именно она является основой шоу Apple TV+, которое выходит в своем третьем сезоне.

В администрации Джо Байдена намерены активизировать усилия по решению проблем психического здоровья по всей стране. Для этого направят 50 миллионов долларов.

Напомним, Джо Байден 20 марта заинтриговал фото с надписью "Верить" в цветах флага Украины, опубликовав соответствующее сообщение в Twitter. Надпись также разместили на входе в Овальный кабинет Белого дома, где каждый день сидит американский лидер. Фолловеры в соцсетях высказали свои предположения по этому поводу. Некоторые комментаторы заявили, что надпись синего цвета Believe на желтом фоне адресована Украине, но это мнение оказалось ложным.