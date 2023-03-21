Зруйнували інтригу Байдена: актори серіалу "Тед Лассо" відвідали Білий дім (відео)

Напередодні президент США опублікував фото зі словом "Вірити" у кольорах прапора України. Виявилося, що це був анонс зустрічі Байдена з акторами шоу "Тед Лассо" щодо проблем психічного здоров’я у країні.

Related video

Акторський склад серіалу "Тед Лассо" 21 березня відвідав Білий дім, щоб обговорити проблеми психічного здоров’я у США. Вони закликали людей по всій Америці перевірити свою родину та близьких на ймовірні порушення зі здоров'ям. На брифінгу у Білому домі актор оголосив відповідну промову.

Джейсон Судейкіс, який грає головного героя — тренера з американського футболу, зазначив, що варто приділяти увагу людям, щоб вони не відчували себе самотніми та ізольованими. На його думку, варто завжди вірити у прекрасні речі та підтримувати одне одного.

"Насправді це одна з багатьох речей, вірте ви чи ні, які є спільними для всіх нас як людей", – прокоментував Джейсон свою роботу у стрічці про футбол.

Разом з ним на зустрічі у Білому домі були присутні й інші актори, які зіграли у "Теді Лассо". Серед них — Ханна Веддінгем, Бретт Голдстайн, Брендан Хант, Тохіб Джімо. Усі вони прибули до Білого дому, щоб зустрітися з президентом Джо Байденом і першою леді Джилл Байден. Проблеми психічного здоров’я, тему, яку обговорювали, обрали невипадково. Саме вона є в основі шоу Apple TV+, яке виходить у своєму третьому сезоні.

В адміністрації Джо Байдена мають намір активізувати зусилля щодо розв'язання проблем психічного здоров'я по всій країні. Для цього спрямують 50 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Джо Байден 20 березня заінтригував фото з написом "Вірити" у кольорах прапора України, опублікувавши відповідний допис у Twitter. Напис також розмістили на вході до Овального кабінету Білого дому, де щодня сидить американський лідер. Фолловери у соцмережах висловили свої припущення щодо цього. Деякі коментатори заявили, що напис синього кольору Believe на жовтому фоні адресовано Україні, але ця думка виявилася хибною.