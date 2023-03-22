Любимое блюдо Джиджи Хадид: Heinz и Absolut выпустят водочный соус для макарон

Дуэт известных брендов Heinz и Absolut сделал идеальный соус, который можно добавить в пасту, что бы приготовить знаменитое блюдо "penne alla vodka", которое в последние годы стало популярным благодаря трендам в TikTok.

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Heinz и Absolut выпустят новый водочный соус для макарон, рецепт которых покорил соцсети несколько лет назад. Новый продукт будет называться Heinz x Absolut Tomato Vodka. Об этом сообщает The Mirror.

Популярность "penne alla vodka" выросла в 2020 году после того, как американская модель Джиджи Хадид призналась, что любит пасту с легким водочным коктейлем, что просто взорвало социальные сети. Поклонники по всему миру пытались повторить это блюдо.

Торговые марки Heinz и Absolut Vodka решили облегчить людям кулинарную жизнь, изготовив новый соус специально для любителей "алкогольной" пасты. Свой продукт они описывают как "пару, созданную на небесах".

Издание отмечает, что соус нужно прогреть на плите вместе с готовой пастой. В процессе приготовления большая часть алкоголя из водки уменьшается, усиливая летучие ароматические соединения, уже присутствующие в помидорах, создавая богатую текстуру, которая идеально сочетает сливочные, сырные нотки с сочными помидорами и душистым базиликом.

Популярность "penne alla vodka" выросла в 2020 году после того, как американская модель Джиджи Хадид призналась, что любит пасту с легким водочным коктейлем Фото: коллаж Фокус

"Несмотря на то, что для выпуска нашего первого соуса для пасты потребовалось более 150 лет опыта выращивания томатов, мы намерены продолжать внедрять инновации и радовать потребителей восхитительными вкусами со скоростью трендов социальных сетей. Знаковое сочетание высококачественных томатных соусов Heinz и водки Absolut премиум-класса позволит поклонникам пасты получить незабываемое удовольствие от из любимого блюда", — сказал Кайо Фонтенеле, директор по новым предприятиям компании Heinz.

Продукт будет выпущен ограниченным тиражом и будет доступен в Waitrose с 12 апреля.

Ранее Фокус писал, что кетчуп спас жизнь моряку, который месяц пробыл в открытом море. Элвис Франсуа, житель острова Синт-Мартен был унесен в Карибское море во время ремонта своей парусной лодки. Его спасли благодаря спасательной кампании под названием #FindtheKetchupBoatGuy, которая охватила почти 5 миллионов пользователей соцсетей и собрала более 4 тысяч лайков.

Также сообщалось, что в Японии полиция арестовала "суши-террористов". Хулиганы пили из общей бутылки соевого соуса, облизывали чужие чашки и оставляли слюну на тарелке с едой, которая передавалась по конвейеру.