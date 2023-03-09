В Японии полиция арестовала "суши-террористов": кто они и чем опасны

Хулиганы пили из общей бутылки соевого соуса, облизывали чужие чашки и оставляли слюну на тарелке с суши, которая передавалась по конвейеру.

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В Японии полиция арестовала несколько молодых людей, подозреваемых в "суши-терроризме", волна которого потрясла в этом году ресторанную индустрию страны. Об этом сообщает The Guardian.

Инциденты произошли в бюджетных ресторанах с суши-каруселью, известных как кайтэн-дзуси. В таких заведениях люди сидят возле конвейера, по которому движутся тарелки с едой и выбирают свое блюдо. Однако некоторые посетители не соблюдали гигиенические нормы, после чего началась серия арестов. Хулиганы пили из общей бутылки соевого соуса, облизывали чужие чашки и оставляли слюну на тарелках с суши, которые шли по конвейеру.

Сотрудники полиции задержали трех человек, предположительно связанных между собой, по подозрению в насильственном препятствовании ведению бизнеса. Среди арестованных был 21-летний парень, который пил из общей бутылки соевого соуса в ресторане кайтэн-дзуси в городе Нагоя. Остальные двое, 19-летний парень и 15-летняя девушка, распространяли в социальных сетях видео, на которых было видно, как их приятель пьет из общей бутылки соуса.

В Японии подростки облизывали блюда других посетителей в ресторане

После того как видео стало популярным в соцсетях и вызвало большой резонанс в стране, некоторые сети ресторанов вынуждены были перестроить свою работу, чтобы вернуть клиентов. Лидер рынка кайтэн-дзуси, компания Sushiro, заявила, что будет доставлять заказы непосредственно людям, которые сделали заказ. Другие рестораны решили приостановить работу конвейерных лент или установить камеры, оснащенные искусственным интеллектом, для наблюдения за столиками.

Издание отмечает, что первое заведение кайтэн-дзузи было открыто в 1958 году. Конвейерная технология помогла ускорить доставку еды посетителям и решить проблему нехватки рабочей силы. Все это время суши-карусели успешно работали по всему миру. Однако после последних инцидентов суши-рестораны могут вернуться к своим корням, и посетители будут вынуждены ждать, пока их заказы доставят вручную.

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