У Японії поліція заарештувала "суші-терористів": хто вони та чим небезпечні

Хулігани пили із спільної пляшки соєвого соусу, облизували чужі чашки та залишали слину на тарілці із суші, яка передавалася по конвеєру.

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У Японії поліція заарештувала кілька молодих людей, підозрюваних у "суші-тероризмі", хвиля якого уразила цьогоріч ресторанну індустрію країни. Про це повідомляє The Guardian.

Інциденти сталися у бюджетних ресторанах із суші-каруселлю, відомих як кайтен-дзуші. У таких закладах люди сидять біля конвеєра, по якому рухаються тарілки з їжею та обирають свою страву. Однак деякі відвідувачі не дотримувалися гігієнічних норм, після чого почалася серія арештів. Хулігани пили із спільної пляшки соєвого соусу, облизували чужі чашки та залишали слину на тарілках із суші, яка передавалася по конвеєру.

Співробітники поліції затримали трьох осіб, які, ймовірно, пов'язані між собою, за підозрою в насильницькому перешкоджанні веденню бізнесу. Серед заарештованих був 21-річний хлопець, який пив із спільної пляшки соєвого соусу в ресторані кайтен-дзуші у місті Нагоя. Інші двоє, 19-річний хлопець та 15-річна дівчина, розповсюджували в соціальних мережах відео, на яких було видно, як їхній приятель п'є із спільної пляшки соусу.

У Японії підлітки облизували страви інших відвідувачів у ресторані

Після того, як відео стало популярним у соцмережах і викликало великий резонанс у країні, деякі мережі ресторанів змушені були перебудувати свою роботу, щоб повернути клієнтів. Лідер ринку кайтен-дзуші, компанія Sushiro, заявила, що доставлятиме замовлення безпосередньо людям, які зробили замовлення. Інші ресторани вирішили призупинити роботу конвеєрних стрічок або встановити камери, що оснащені штучним інтелектом, для спостереження за столиками.

Видання зазначає, що перший заклад кайтен-дзуші був відкритий у 1958 році. Конвеєрна технологія допомогла прискорити доставку їжі відвідувачам і вирішити проблему нестачі робочої сили. Весь цей час суші-каруселі успішно працювали у всьому світі. Однак після останніх інцидентів суші-ресторани можуть повернутися до свого коріння, і відвідувачі будуть змушені чекати, доки їх замовлення доставлять вручну.

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