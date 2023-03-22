В Шотландии корабль с 50 пассажирами на борту упал на бок: появились подробности (видео)

К месту происшествия направили пять карет "скорой" помощи, вертолет и три бригады травматологов, приехали также сотрудники береговой охраны и пожарной службы.

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На верфи в столице Шотландии Эдинбурге 33 гражданам понадобилась помощь после того, как стоявший в доке корабль Petrel сильно накренился на бок во время шторма. Об этом сообщает Edinburgh News.

Этот случай произошел в среду, 22 марта, примерно в полдевятого утра в портовом районе Лейт. 21 пассажира пришлось госпитализировать, другим оказали помощь на месте, куда прибыла полиция, "скорая" и пожарники.

Известно, что во время происшествия на борту находилось около 50 человек. По словам очевидцев, судно накренилось на одну сторону под углом 45 градусов.

Корабль в Эдинбурге

Шотландская служба скорой помощи направила к месту происшествия пять карет "скорой", вертолет с медиками и три бригады травматологов, приехали также сотрудники береговой охраны и пожарной службы.

Представитель местных властей Адам Маквей сказал, что находившиеся на борту корабля пережили ужас.

"Это шокирующие сцены: видеть, как судно выбивается из дока во время шторма. Должно быть, все находившиеся на борту были в ужасе. Аварийные службы и все остальные службы совместно работают, чтобы поддержать пострадавших и помочь справиться с ситуацией. Меня заботят пострадавшие, надеюсь, у них несерьезные травмы, и они быстро поправятся", — пояснил чиновник.

Перевернувшийся корабль Petrel

Прежде 76-метровый корабль Petrel находился в собственности соучредителя Microsoft Пола Аллена, с 2020 года его поставили на долгосрочную стоянку из-за "оперативных проблем", которые возникли в период пандемии COVID-19. С тех пор судно не использовалось.

До этого его задействовали во время глубоководных поисков затонувших кораблей и захоронений в море.

Напомним, что беженцев из Украины в Шотландии селят на пришвартованных круизных кораблях, им месяцами приходится жить в каютах без окон.

Ранее Фокус сообщал, что авианосец "Теодор Рузвельт" прошел модернизацию и вернулся в боевой состав ВМС США. Теперь корабль укомплектован новыми орудиями, радарами и системами РЭБ.