Огромный корабль соучредителя Microsoft завалился на бок с людьми на борту (фото)

Исследовательское судно RV Petrel, владельцем которого был миллиардер Пол Аллен, сорвалось с места в сухом доке в Эдинбурге. Двое членов экипажа пропали без вести, несколько человек пострадали.

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Огромное судно RV Petrel, принадлежавшее соучредителю корпорации Microsoft и миллиардеру Полу Аллену, почившему 15 октября 2018 года, перевернулось в британском доке с людьми на борту. Об этом сообщает The Mirror.

Корабль завалился на бок в эдинбургском Имперском доке (Шотландия) 22 марта примерно в 8:35 утра, что спровоцировало серьезную чрезвычайную ситуацию. По имеющимся данным, службы спасения работают с многочисленными пострадавшими, на месте происшествия была замечена санитарная машина.

На фотографиях видно, что судно накренилось под углом 45 градусов, и есть опасения, что есть жертвы. Глава городского совета Эдинбурга Кэмми Дэй считает, что на борту было около 50 человек.

Шотландская служба скорой помощи направила на место происшествия пять машин и санитарную авиацию Фото: коллаж Фокус

Газета Scottish Sun получила информацию от источника о крайне тревожной ситуации. Сильный ветер с самого утра привел к приостановлению обычных операций до улучшения погодных условий. Десять членов экипажа получили травмы, а двое считаются пропавшими без вести. Несмотря на различные травмы пострадавшие не находятся в опасном для жизни состоянии.

Шотландская служба скорой помощи направила на место происшествия пять машин скорой помощи, санитарную авиацию, три травматологические бригады и другие ресурсы, а также пожарную службу.

"Офицеры и коллеги из экстренных служб реагируют на инцидент в Имперском доке в Лейте, Эдинбург, где судно, стоящее в сухом доке, сорвалось с места", — заявила представитель полиции Шотландии.

Корабль RV Petrel — исследовательское судно, которое принадлежало миллиардеру и соучредителю Microsoft Пола Аллена, умершего в 2018 году.

Ранее Фокус писал, что миллиардер Порше подал на развод с 74-летней женой из-за болезни. Бизнесмен из семейной династии основателей марки автомобилей желает развестись со своей пожилой супругой, назвав причиной их расставания "болезнь, похожую на слабоумие".

Также сообщалось, что британский миллионер продал "мужскую пещеру развлечений" всего за 1 фунт. 70-летний бухгалтер Грэм Уилдин построил пристройку площадью 10 000 кв. футов к своему дому в 2014 году. Сделал это мужчина без надлежащего разрешения о строительстве от городского совета, что привело к затяжным судебным тяжбам.