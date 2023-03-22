"Похоже на слабоумие": миллиардер Порше подал на развод с 74-летней женой из-за болезни

Миллиардер из семейной династии основателей марки автомобилей подал на развод со своей пожилой женой, назвав причиной их расставания "болезнь, похожую на слабоумие".

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79-летний Вольфганг Порше подал на развод со своей 74-летней женой Клаудией, заявив, что болезнь привела к резким изменениям в ее личности. Об этом сообщает The Metro.

Супружеская пара была вместе с 2007 года. Они поженились в 2019 году. Состояние семьи Порше оценивается примерно в 18 миллиардов фунтов стерлингов (816 миллиардов гривен).

Клаудия Порше, бабушка и бывший советник правительства Германии, уже несколько месяцев не может самостоятельно передвигаться и, как сообщается, уже почти два года живет с дочерью. Издание отмечает, что как минимум четыре домработницы круглосуточно следят за тем, чтобы у них было все необходимое.

Четыре домработницы круглосуточно следят за тем, чтобы у супруги миллиардера было все необходимое. Фото: German Select

В этот период психическое состояние Клаудии Порше резко ухудшилось, что, по утверждению источников, близких к семье, сделало совместную жизнь пары невозможной.

Немецкий Bild сообщает, что после расставания Вольфганг в последние месяцы сблизился со своей подругой 59-летней Габриэлой Принцессин цу Лейнинген.

В последние месяцы миллиардер сблизился со своей подругой 59-летней Габриэлой Принцессин цу Лейнинген Фото: BrauerPhotos

Миллиардер родился в Австрии и является младшим сыном Ферри Порше, который основал марку спортивных автомобилей в Штутгарте в 1930 году.

В качестве руководителя и члена наблюдательного совета он сыграл ключевую роль в развитии компании Porsche. Его старший брат — Фердинанд "Бутци" Порше, который разработал первый Porsche 911 в 1964 году.

В настоящее время Вольфганг живет в Целль-ам-Зе, Австрия и имеет четырех детей — двоих от режиссера и сценариста Сюзанны Брессер, на которой он женился в 1988 году и развелся в 2008 году.

Ранее Фокус писал, что британский миллионер продал "мужскую пещеру развлечений" всего за 1 фунт. 70-летний бухгалтер Грэм Уилдин построил пристройку площадью 10 000 кв. футов к своему дому в 2014 году. Сделал это мужчина без надлежащего разрешения о строительстве от городского совета, что привело к затяжным судебным тяжбам.

Также сообщалось, что женщина отказалась от 100 000 долларов, предложенных миллионером. Предприниматель Стив Кирш начал торги с пассажиркой самолета со 100 долларов, но вознаграждение увеличилось уже до неприличной суммы, от которой женщина все же решила отказаться.