Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мир

"Похоже на слабоумие": миллиардер Порше подал на развод с 74-летней женой из-за болезни

Вольфганг Порше, Клаудия Порше, супруги, семья, миллиардер, прием, церемония
Фото: BrauerPhotos | Состояние семьи Порше оценивается примерно в 18 миллиардов фунтов стерлингов (816 миллиардов гривен)

Миллиардер из семейной династии основателей марки автомобилей подал на развод со своей пожилой женой, назвав причиной их расставания "болезнь, похожую на слабоумие".

Related video

79-летний Вольфганг Порше подал на развод со своей 74-летней женой Клаудией, заявив, что болезнь привела к резким изменениям в ее личности. Об этом сообщает The Metro.

Супружеская пара была вместе с 2007 года. Они поженились в 2019 году. Состояние семьи Порше оценивается примерно в 18 миллиардов фунтов стерлингов (816 миллиардов гривен).

Клаудия Порше, бабушка и бывший советник правительства Германии, уже несколько месяцев не может самостоятельно передвигаться и, как сообщается, уже почти два года живет с дочерью. Издание отмечает, что как минимум четыре домработницы круглосуточно следят за тем, чтобы у них было все необходимое.

Вольфганг Порше, Клаудия Порше, супруги, семья, миллиардер, прием Fullscreen
Четыре домработницы круглосуточно следят за тем, чтобы у супруги миллиардера было все необходимое.
Фото: German Select

В этот период психическое состояние Клаудии Порше резко ухудшилось, что, по утверждению источников, близких к семье, сделало совместную жизнь пары невозможной.

Немецкий Bild сообщает, что после расставания Вольфганг в последние месяцы сблизился со своей подругой 59-летней Габриэлой Принцессин цу Лейнинген.

Вольфганu Порше, Габриэла Принцессин цу Лейнинген, миллиардер, Fullscreen
В последние месяцы миллиардер сблизился со своей подругой 59-летней Габриэлой Принцессин цу Лейнинген
Фото: BrauerPhotos

Миллиардер родился в Австрии и является младшим сыном Ферри Порше, который основал марку спортивных автомобилей в Штутгарте в 1930 году.

В качестве руководителя и члена наблюдательного совета он сыграл ключевую роль в развитии компании Porsche. Его старший брат — Фердинанд "Бутци" Порше, который разработал первый Porsche 911 в 1964 году.

В настоящее время Вольфганг живет в Целль-ам-Зе, Австрия и имеет четырех детей — двоих от режиссера и сценариста Сюзанны Брессер, на которой он женился в 1988 году и развелся в 2008 году.

Ранее Фокус писал, что британский миллионер продал "мужскую пещеру развлечений" всего за 1 фунт. 70-летний бухгалтер Грэм Уилдин построил пристройку площадью 10 000 кв. футов к своему дому в 2014 году. Сделал это мужчина без надлежащего разрешения о строительстве от городского совета, что привело к затяжным судебным тяжбам.

Также сообщалось, что женщина отказалась от 100 000 долларов, предложенных миллионером. Предприниматель Стив Кирш начал торги с пассажиркой самолета со 100 долларов, но вознаграждение увеличилось уже до неприличной суммы, от которой женщина все же решила отказаться.