"Схоже на недоумство": мільярдер Порше подав на розлучення із 74-річною дружиною через хворобу

Мільярдер із сімейної династії засновників марки автомобілів подав на розлучення зі своєю літньою дружиною, назвавши причиною їхнього розлучення "хворобу, схожу на недоумство".

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79-річний Вольфганг Порше подав на розлучення зі своєю 74-річною дружиною Клаудією, заявивши, що хвороба призвела до різких змін у її особистості. Про це повідомляє The Metro.

Подружня пара була разом із 2007 року. Вони одружилися у 2019 році. Статки родини Порше оцінюються приблизно у 18 мільярдів фунтів стерлінгів (816 мільярдів гривень).

Клаудія Порше, бабуся та колишня радниця уряду Німеччини, вже кілька місяців не може самостійно пересуватися та, як повідомляється, вже майже два роки мешкає з дочкою. Видання зазначає, що як мінімум чотири хатні робітниці цілодобово стежать за тим, щоб вони мали все необхідне.

Чотири хатні робітниці цілодобово стежать за тим, щоб дружина мільярдера мала все необхідне Фото: German Select

У цей період психічний стан Клаудії Порше різко погіршився, що, за твердженням джерел, близьких до сім'ї, унеможливило спільне життя пари.

Німецький Bild повідомляє, що після розставання Вольфганг останніми місяцями зблизився зі своєю подругою, 59-річною Габріелою Принцесин цу Лейнінген.

В останні місяці мільярдер зблизився зі своєю подругою, 59-річною Габріелою Принцесин цу Лейнінген Фото: BrauerPhotos

Мільярдер народився в Австрії та є молодшим сином Феррі Порше, який заснував марку спортивних автомобілів у Штутгарті в 1930 році.

Як керівник і член наглядової ради він відіграв ключову роль у розвитку компанії Porsche. Його старший брат — Фердинанд "Бутці" Порше, який розробив перший Porsche 911 у 1964 році.

Зараз Вольфганг живе в Целль-ам-Зе, що в Австрії, та має чотирьох дітей — двох від режисерки та сценаристки Сюзанни Брессер, із якою він одружився в 1988 році та розлучився у 2008 році.

Раніше Фокус писав, що британський мільйонер продав "чоловічу печеру розваг" лише за 1 фунт. 70-річний бухгалтер Грем Вілдін побудував прибудову площею 10 000 кв. футів до свого будинку у 2014 році. Зробив це чоловік без належного дозволу про будівництво від міської ради, що призвело до затяжних судових позовів.

Також повідомлялося, що жінка відмовилася від 100 000 доларів, запропонованих мільйонером. Підприємець Стів Кірш розпочав торги з пасажиркою літака зі 100 доларів, але винагорода збільшилася вже до непристойної суми, від якої жінка все ж таки вирішила відмовитися.