"Безневинний" вчинок: жінка відмовилася від 100 000 доларів, запропонованих мільйонером

Підприємець Стів Кірш розпочав торги з пасажиркою літака зі 100 доларів, але винагорода збільшилася вже до непристойної суми, від якої жінка все ж таки вирішила відмовитися.

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Американський підприємець Стів Кірш, відомий як засновник Фонду раннього лікування COVID-19 (CETF), запропонував жінці на борту літака 100 000 доларів за зняття медичної маски. Про це мільйонер написав у Twitter.

Мільйонер стверджував, що маски неефективні та намагався пояснити це пасажирці, яка сиділа поруч із ним у першому класі. Проте жінка відмовилася від його пропозиції отримати 100 000 доларів, оскільки вона вважала, що її захищає маска. Важливо відзначити, що попутниця Кірша працює у фармацевтичній компанії та має певні знання в галузі медицини.

Стів Кірш розпочав торги зі 100 доларів, але жінка зняла маску лише на час сніданку, оскільки, на її думку, під час їди не можна заразитися COVID-19. Мільйонер спробував пояснити їй, що ймовірність зараження не залежить від процесу їди і що достатньо одного вдиху, щоб підчепити вірус.

Стів Кірш розпочав торги зі 100 доларів, але жінка зняла маску лише на час сніданку

"Зараз я на борту рейсу Delta. Людина, яка сиділа поруч зі мною в першому класі, відмовилася від 100 000 доларів за те, щоб зняти маску на весь політ. Без жартів. Це було після того, як я пояснив, що вони не працюють. Вона працює у фармацевтичній компанії", — написав чоловік.

Стівен Тодд Кірш — американський підприємець. Він заснував кілька компаній і був одним із двох людей, які незалежно один від одного винайшли оптичну мишу.

Раніше Фокус писав, що британський мільйонер продав "чоловічу печеру розваг" лише за 1 фунт. 70-річний бухгалтер Грем Вілдін побудував прибудову площею 10 000 кв. футів до свого будинку у 2014 році. Зробив це чоловік без належного дозволу про будівництво від міської ради, що призвело до затяжних судових позовів.

Також повідомлялося, що молодий український мільйонер показав разючу колекцію елітних авто. Українець Назар Бабенко володіє рідкісними суперкарами й дорогими позашляховиками. Вартість найдорожчого авто в його колекції — $9 мільйонів.