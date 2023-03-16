"Безобидный" поступок: женщина отказалась от 100 000 долларов, предложенных миллионером
Предприниматель Стив Кирш начал торги с пассажиркой самолета со 100 долларов, но вознаграждение увеличилось уже до неприличной суммы, от которой женщина все же решила отказаться.
Американский предприниматель Стив Кирш, известный как основатель Фонда раннего лечения COVID-19 (CETF), предложил женщине на борту самолета 100 000 долларов за снятие медицинской маски. Об этом миллионер написал в Twitter.
Миллионер утверждал, что маски неэффективны и пытался объяснить это пассажирке, сидевшей рядом с ним в первом классе. Однако женщина отказалась от его предложения получить 100 000 долларов, поскольку она считала, что маска ее защищает. Важно отметить, что попутчица Кирша работает в фармацевтической компании и имеет определенные знания в области медицины.
Стив Кирш начал торги со 100 долларов, но женщина сняла маску только на время завтрака, так как, по ее мнению, во время еды нельзя заразиться COVID-19. Миллионер попытался объяснить ей, что вероятность заражения не зависит от процесса приема пищи, и что достаточно одного вдоха, чтобы подцепить вирус.
"Сейчас я на борту рейса Delta. Человек, сидевший рядом со мной в первом классе, отказался от 100 000 долларов за то, чтобы снять маску на весь полет. Без шуток. Это было после того, как я объяснил, что они не работают. Она работает в фармацевтической компании", – написал мужчина.
Стивен Тодд Кирш — американский предприниматель. Он основал несколько компаний и был одним из двух человек, которые независимо друг от друга изобрели оптическую мышь.
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