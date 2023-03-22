Величезний корабель співзасновника Microsoft перекинувся на бік із людьми на борту (фото)

Дослідницьке судно RV Petrel, власником якого був мільярдер Пол Аллен, зірвалося з місця у сухому доку в Единбурзі. Двоє членів екіпажу зникли безвісти, кілька людей постраждали.

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Величезне судно RV Petrel, яке належало співзасновнику корпорації Microsoft і мільярдеру Полу Аллену, котрий помер 15 жовтня 2018 року, перекинулося в британському доку з людьми на борту. Про це повідомляє The Mirror.

Корабель перекинувся на бік в единбурзькому Імперському доку (Шотландія) 22 березня приблизно о 08:35, що спровокувало серйозну надзвичайну ситуацію. За наявними даними, служби порятунку працюють із численними постраждалими, на місці події було помічено санітарну машину.

На фото видно, що судно нахилилося під кутом 45 градусів, і є побоювання, що є жертви. Голова міської ради Единбурга Кеммі Дей вважає, що на борту було приблизно 50 людей.

Шотландська служба швидкої допомоги відправила на місце події п'ять машин і санітарну авіацію Фото: колаж Фокус

Газета Scottish Sun отримала інформацію від джерела про надзвичайно тривожну ситуацію. Сильний вітер із самого ранку призвів до зупинення звичайних операцій до покращення погодних умов. Десять членів екіпажу зазнали травм, а двоє вважаються зниклими безвісти. Незважаючи на різні травми, постраждалі не перебувають у небезпечному для життя стані.

Шотландська служба швидкої допомоги відправила на місце події п'ять машин швидкої допомоги, санітарну авіацію, три травматологічні бригади й інші ресурси, а також пожежну службу.

"Офіцери та колеги з екстрених служб реагують на інцидент в Імперському доку в Лейті, Единбург, де судно, що стоїть у сухому доці, зірвалося з місця", — заявила представниця поліції Шотландії.

Корабель RV Petrel — дослідницьке судно, яке належало мільярдеру та співзасновнику Microsoft Пола Аллена, який помер у 2018 році.

Раніше Фокус писав, що мільярдер Порше подав на розлучення із 74-річною дружиною через хворобу. Бізнесмен із сімейної династії засновників марки автомобілів бажає розлучитися зі своєю літньою дружиною, назвавши причиною їхнього розставання "хворобу, схожу на недоумство".

Також повідомлялося, що британський мільйонер продав "чоловічу печеру розваг" лише за 1 фунт. 70-річний бухгалтер Грем Вілдін побудував прибудову площею 10 000 кв. футів до свого будинку в 2014 році. Зробив це чоловік без належного дозволу про будівництво від міської ради, що призвело до затяжних судових позовів.