У Шотландії корабель із 50 пасажирами на борту впав на бік: з'явилися подробиці (відео)

До місця події відправили п'ять карет "швидкої" допомоги, вертоліт та три бригади травматологів, приїхали також співробітники берегової охорони та пожежної служби.

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На верфі в столиці Шотландії Единбурзі 33 громадянам знадобилася допомога після того, як корабель Petrel, що стояв у доці, сильно нахилився на бік під час шторму. Про це повідомляє Edinburgh News.

Цей випадок стався в середу, 22 березня, приблизно о пів на дев'яту ранку в портовому районі Лейт. 21 пасажира довелося госпіталізувати, іншим надали допомогу на місці, куди прибула поліція, "швидка" та пожежники.

Відомо, що під час події на борту було близько 50 осіб. За словами очевидців, судно нахилилося на один бік під кутом 45 градусів.

Корабель в Единбурзі

Шотландська служба швидкої допомоги направила до місця події п'ять карет "швидкої", гелікоптер з медиками та три бригади травматологів, приїхали також співробітники берегової охорони та пожежної служби.

Представник місцевої влади Адам Маквей сказав, що ті хто перебував на борту корабля, пережили жах.

"Це шокуючі сцени: бачити, як судно вибивається з доку під час шторму. Мабуть, всі, хто знаходився на борту, були в жаху. Аварійні служби та всі інші служби спільно працюють, щоб підтримати постраждалих і допомогти впоратися з ситуацією. Мене турбують постраждалі, сподіваюся, у них несерйозні травми, і вони швидко видужають", — пояснив чиновник.

Корабель Petrel, що перекинувся

Насамперед 76-метровий корабель Petrel був у власності співзасновника Microsoft Пола Аллена, з 2020 року його поставили на довгострокову стоянку через "оперативні проблеми", які виникли в період пандемії COVID-19. Відтоді судно не використовувалося.

До цього його задіяли під час глибоководних пошуків затонулих кораблів та поховань у морі.

Нагадаємо, що біженців з України у Шотландії селять на пришвартованих круїзних кораблях, їм місяцями доводиться жити у каютах без вікон.

Раніше Фокус повідомляв, що авіаносець "Теодор Рузвельт" пройшов модернізацію та повернувся до бойового складу ВМС США. Тепер корабель укомплектований новими знаряддями, радарами та системами РЕБ.