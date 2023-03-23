Там, где плавал Моби Дик: мореплаватели выжили после столкновения с китом в Тихом океане (фото)

Лодка Raindance, на которой находилось четыре человека, затонула за 15 минут. Столкновение с крупным морским животным произошло в водах Тихого океана, которые вдохновили Германа Мелвилла на написание "Моби Дика".

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Команде из четырех человек на парусной лодке Raindancer, направлявшейся к французской Полинезии, удалось спастись после столкновения с крупным китом в Тихом океане. Лодка утонула за 15 минут, а пострадавшие провели 10 часов, ожидая помощи в тех водах Тихого океана, которые вдохновили Германа Мелвилла на написание "Моби Дика". Об этом сообщает The Daily Mail.

Спасательная шлюпка, на которую пересели путешественники Фото: Instagram

1 марта интернациональная команда отправились в плавание, решив за несколько дней преодолеть расстояние в 5500 км от Галапагосских островов до французской Полинезии.

Место кораблекрушения

Однако по прошествии 13 дней лодка неожиданно наткнулась на кита и в течение 15 минут ушла на дно.

Затонувшая парусная лодка

Спустя несколько секунд после столкновения раздался сигнал тревоги, уведомивший о том, что судно заполняется водой. Экипаж отправил сигнал бедствия, и, в конечном итоге, благодаря радиомаяку, который посылает сигналы бедствия спасателям по всему миру, их услышала перуанская береговая охрана.

Владелец затонувшей лодки

Перуанцы, в свою очередь, сообщили о происшествии своим американским коллегам, которые отслеживают активность в Тихом океане.

Находившиеся на борту 33-летняя канадка Алана Литц, 25-летний немец Саймон Фишер и 25-летняя англичанка Бьянка Братеану быстро собрали все, что могли — еду, пресную воду и аварийное оборудование.

Команда мореплавателей со спасательными жилетами

По словам владельца плавсредства, 31-летнего Рика Родригеса, у них не было никаких эмоций. Никто не мог поверить в происходящее, но все продолжали готовиться к тому, чтобы покинуть лодку.

Команда мореплавателей

С запасом пресной воды на неделю и свежими продуктами на три дня они пересели в спасательную шлюпку. Спустя еще 10 часов их заметил капитан лодки под названием Rolling Stones.

"Нам очень повезло, нас спасли очень быстро. Мы оказались в нужное время в нужно месте", — пояснил Родригес. Он также посетовал, что потерял лодку, которая служила ему домом.

Владелец лодки

"Я напряженно работал, мечтал пришвартоваться на своей собственной лодке в бухте Вирджиния на Маркизских островах, но за 1000 морских миль до цели лодка утонула", — пояснил он.

В 2007 году появилась база данных, в которую заносят данные о столкновениях с китами. С тех пор в нее внесли примерно 1200 записей.

Напомним, что у берегов Сирии затонула лодка с мигрантами из Ливана, в результате погибли 73 человека. Это стало крупнейшим кораблекрушением по количеству жертв за последние несколько лет.

Ранее Фокус сообщал, что исследователи изучили место, где в 1944 году утонул эсминец USS Johnston во время морского боя с японским флотом.