Там, де плавав Мобі Дік: мореплавці вижили після зіткнення з китом у Тихому океані (фото)

Човен Raindance, на якому знаходилося чотири людини, затонув за 15 хвилин. Зіткнення з великою морською твариною сталося у водах Тихого океану, які надихнули Германа Мелвілла на написання "Мобі Діка".

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Команді з чотирьох осіб на вітрильному човні Raindancer, що прямував до французької Полінезії, вдалося врятуватися після зіткнення з великим китом у Тихому океані. Човен потонув за 15 хвилин, а постраждалі провели 10 годин, чекаючи на допомогу в тих водах Тихого океану, які надихнули Германа Мелвілла на написання "Мобі Діка". Про це повідомляє The Daily Mail.

Рятувальна шлюпка, на яку пересіли мандрівники Фото: Instagram

1 березня міжнародна команда вирушили у плавання, вирішивши за кілька днів подолати відстань 5500 км від Галапагоських островів до французької Полінезії.

Місце аварії корабля

Однак через 13 днів човен несподівано натрапив на кита і протягом 15 хвилин пішов на дно.

Затонулий вітрильний човен

Через кілька секунд після зіткнення пролунав сигнал тривоги, який повідомив про те, що судно заповнюється водою. Екіпаж відправив сигнал лиха, і, зрештою, завдяки радіомаяку, який надсилає сигнали лиха рятувальникам по всьому світу, їх почула перуанська берегова охорона.

Власник затонулого човна

Перуанці, зі свого боку, повідомили про подію своїм американським колегам, які відстежують активність у Тихому океані.

33-річна канадка Алана Літц, 25-річний німець Саймон Фішер і 25-річна англійка Б'янка Братеану, які знаходилися на борту, швидко зібрали все, що могли — їжу, прісну воду і аварійне обладнання.

Команда мореплавців із рятувальними жилетами

За словами власника плавзасобу, 31-річного Ріка Родрігеса, вони не мали жодних емоцій. Ніхто не міг повірити в те, що відбувається, але всі продовжували готуватися до того, щоб залишити човен.

Команда мореплавців

Із запасом прісної води на тиждень та свіжими продуктами на три дні вони пересіли до рятувальної шлюпки. Ще через 10 годин їх помітив капітан човна під назвою Rolling Stones.

"Нам дуже пощастило, нас врятували дуже швидко. Ми опинилися в потрібний час у потрібному місці", — пояснив Родрігес. Він також нарікає, що втратив човен, який служив йому будинком.

Власник човна

"Я напружено працював, мріяв пришвартуватися на своєму власному човні в бухті Вірджинія на Маркізських островах, але за 1000 морських миль до мети човен потонув", — пояснив він.

У 2007 році з'явилася база даних, до якої заносять дані про зіткнення з китами. Відтоді до неї внесли приблизно 1200 записів.

Нагадаємо, що біля берегів Сирії затонув човен з мігрантами з Лівану, в результаті загинули 73 людини. Це стало найбільшою аварією корабля за кількістю жертв за останні кілька років.

Раніше Фокус повідомляв, що дослідники вивчили місце, де 1944 року потонув есмінець USS Johnston під час морського бою з японським флотом.