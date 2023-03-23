Пожар на 1400 квадратных метров: в российской Самаре загорелся жилой дом XIX века (видео)

В МЧС России заявили, что к тушению пожара пришлось привлечь 160 человек и 54 единицы техники. 60 жильцов дома пришлось эвакуировать.

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В российском городе Самара загорелся жилой дом, который был построен в 1899-м году. Об этом сообщают местные каналы в Telegram, публикуя видео с места событий.

"Доходный дом Челышева 1899 года постройки горит в историческом центре Самары", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что пожар начался в 21:07 по местному времени.

Пожар в Самаре

Кроме того, как пишет МЧС России, в тушении пожара задействовано 80 человек и 25 единиц техники. Из дома пришлось эвакуировать около 60 человек. На данный момент пострадавших или погибших в результате инцидента нет.

Также сообщается, что площадь пожара составила 1400 квадратных метров.

Происходит горение 3 этажа чердачного помещения и кровли. Продолжаются работы по тушению и дальнейшему нераспространению огня", — заявили в ведомстве.

Позже в МЧС РФ отметили, что к тушению пришлось привлечь уже 160 человек и 54 единицы техники.

Пожар в Самаре

Также местные СМИ пишут, что пожар произошел почти ровно через год после предыдущего крупного пожара в этом же доме. По словам местных жителей, у них была надежда на то, что дом восстановят, но теперь ее нет.

"В прошлый раз наш подъезд серьезно пострадал, нашу квартиру залило. Жить там было невозможно, и мы стали добиваться предоставления нового жилья. Прошел год, и кроме варианта в Озерном, предложить нам ничего не могут. Была надежда, что дом удастся восстановить, но теперь ее нет", — цитируют администраторы жильцов дома.

Напомним, что 18 марта в центре Москвы загорелся православный храм. По данным МЧС России, возгорание произошло внутри храма апостолов Петра и Павла, который сейчас находится на реконструкции. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.