Пожежа на 1400 квадратних метрів: у російській Самарі спалахнув житловий будинок XIX століття (відео)

У МНС Росії заявили, що до гасіння пожежі довелося залучити 160 осіб та 54 одиниці техніки. 60 мешканців будинку довелося евакуювати.

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У російському місті Самара спалахнув житловий будинок, який був побудований в 1899-му році. Про це повідомляють місцеві канали Telegram, публікуючи відео з місця подій.

"Прибутковий будинок Челишева 1899 будівлі горить в історичному центрі Самари", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що пожежа розпочалася о 21:07 за місцевим часом.

Пожежа в Самарі

Крім того, як пише МНС Росії, у гасінні пожежі задіяно 80 осіб та 25 одиниць техніки. З дому довелося евакуювати близько 60 людей. Наразі постраждалих чи загиблих внаслідок інциденту немає.

Також повідомляється, що площа пожежі становила 1400 квадратних метрів.

Відбувається горіння 3 поверхи горищного приміщення та покрівлі. Продовжуються роботи з гасіння та подальшого нерозповсюдження вогню", — заявили у відомстві.

Пізніше в МНС РФ зазначили, що до гасіння довелося залучити вже 160 осіб та 54 одиниці техніки.

Пожера в Самарі

Також місцеві ЗМІ пишуть, що пожежа сталася майже рівно через рік після попередньої великої пожежі у цьому ж будинку. За словами місцевих жителів, вони мали надію на те, що будинок відновлять, але тепер її немає.

"Минулого разу наш під'їзд серйозно постраждав, нашу квартиру залило. Жити там було неможливо, і ми почали домагатися надання нового житла. Минув рік, і крім варіанта в Озерному, запропонувати нам нічого не можуть. Була надія, що будинок вдасться відновити, але тепер її немає", — цитують адміністратори мешканців будинку.

Нагадаємо, що 18 березня в центрі Москви загорівся православний храм. За даними МНС Росії, спалах відбувся всередині храму апостолів Петра та Павла, який зараз перебуває на реконструкції. Площа пожежі становила 10 квадратних метрів.