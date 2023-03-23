"Высота 10 этажей": в Таиланде у туриста оборвался трос во время прыжка с моста (видео)

Мужчина смог прийти в сознание уже находясь под водой, после чего он выбрался на поверхность, где ему предоставили необходимую помощь. Несчастный случай был запечатлен на видео.

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Во время своего посещения Таиланда китайский турист решил испытать новые ощущения и попробовать банджи-джампинг, но сорвался с веревки во время прыжка. Он выжил, но получил тяжелые травмы. Об этом сообщает Daily Mail.

Несчастный случай был запечатлен на видео. На записи можно увидеть туриста, чьи ноги были привязаны к канату, прыгающего с моста высотой в десять этажей. Из-за большого натяжения веревка не выдержала и мужчина упал в воду. Он получил тяжелые травмы левой стороны тела и грудной клетки, а также потерял сознание.

Мужчина смог прийти в сознание уже находясь под водой, после чего он выбрался на поверхность, где инструкторы предоставили ему необходимую помощь.

Мужчина смог прийти в сознание уже находясь под водой, после чего он выбрался на поверхность Фото: CNN

"Было очень высоко, поэтому я закрыл глаза. Когда я открыл глаза, то понял, что трос оборвался, и меня окружила вода. Я приземлился на левый бок, поэтому травмы оказались более серьезными. Было похоже, что кто-то сильно избил меня", — рассказал турист в интервью CNN.

Свидетелями его падения стали друзья, которые были с ним в парке сафари и приключений Changthai Thappraya.

Издание отмечает, что руководство парка развлечений компенсировало только медицинские услуги скорой помощи и оплату за прыжок. Если жертва не обвинит их в произошедшем инциденте, то они готовы покрыть расходы на дальнейшее лечение.

Ранее Фокус писал, что в Африке во время сафари крокодил украл холодильник у туристов. Они наблюдали за действиями животного из безопасного места, рядом со своей машиной. Хищник заметил синий контейнер и схватил его челюстью, быстро вернувшись к воде.

Также сообщалось, что ошибка туриста на ужине обошлась ему дороже, чем весь отпуск. Мужчина, который приехал в Индонезию на свой день рождения, наслаждался трапезой со своими друзьями, когда решил заказать бутылку вина. Ресторан списал 2300 австралийских долларов вместо ожидаемых пятисот.