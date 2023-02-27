Полный провал: ошибка туриста на ужине обошлась ему дороже, чем весь отпуск

Мужчина, который приехал в Индонезию на свой день рождения, наслаждался трапезой со своими друзьями, когда решил заказать бутылку вина. Ресторан списал 2300 долларов вместо ожидаемых пятисот.

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Поучительная история, которая поможет другим избежать дорогостоящих ошибок, произошла на острове Бали с туристом из Австралии. О своем печальном опыте он рассказал на своей странице в Facebook. Об этом пишет Ladbible.

"Я был на Бали уже в третий раз, но никогда раньше не заказывал алкоголь в ресторанах. И вот в этот вечер решил сделать исключение, поскольку мы праздновали день рождения. Изучив винную карту, остановился на приличной бутылке белого вина, которая стоила 1700++ рупий", — написал австралиец.

Мужчина подумал, что цена составит 17 000 рупий, что примерно равно 200 долларам. Он решил, что это немного дороже, чем он ожидал, но, в связи с праздником, решил порадовать себя и друзей.

Однако когда автралиец заказал бутылку вина, официант сделал паузу и переспросил его, не ошибся ли он с выбором. Такая реакция показалась довольно обидной туристу. Неужели он выглядит как человек, который не может по случаю праздника позволить себе вино за 200 долларов?

[ + – ] В панике мужчина проверил чек из ресторана и понял свою ошибку. Фото: Alamy Stock Photo

Напиток был выпит вместе с восхитительным ужином, и в какой-то момент шеф-повар вышел, чтобы представиться.

"В тот момент мне показалось это странным, но я просто решил, что это хороший ресторан, и больше об этом не думал", — вспоминает мужчина.

Объяснение странному поведению обслуживающего персонала обнаружилось только на следующее утро, когда мужчина проверил свой банковский счет. Ресторан списал 2300 долларов вместо ожидаемых пятисот! В панике он проверил чек из ресторана и понял свою ошибку. На самом деле бутылка обошлась ему примерно в 1700 австралийских долларов.

"Эта еда на самом деле стоила больше, чем весь отпуск", — добавил неудачливый турист.

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