За два часа: жители деревни перенесли дом старика, чтобы он был ближе к своим детям (фото)

Целый район городка на Филиппинах объединился, чтобы собрать и перевезти дом старика, когда тот остался без жены.

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Впечатляющий подвиг, который был снят на видео и опубликован на Reddit, был заснят жителеми деревни, которые объединились, чтобы поднять хижину из нипы (тип дома, традиционно встречающийся в районах Филиппин) с помощью деревянных балок. Об этом пишет Daily Star.

Пользователь добавил, что дочери мужчины приготовили еду для добрых соседей, которые помогли перенести дом. На это доброе дело, как сообщается, ушло около двух часов.

"О дедушке не было кому заботиться, потому что его жена уже умерла, поэтому его дети хотели, чтобы он жил рядом", — написал автор видеоролика.

Такое проявление товарищества и сплоченности может показаться удивительным, но некоторые пользователи форума отметили, что такое общение исторически было обычной практикой на Филиппинах. Один из них в комментариях объяснил, что это классический пример "баянихан", давнего филиппинского обычая, который примерно переводится как "быть частью общины". Люди объединяются, чтобы помочь другим, не ожидая никакого вознаграждения.

[ + – ] О дедушке не было кому заботиться, поэтому его дети хотели, чтобы он жил рядом Фото: Коллаж: Фокус

Другие пользователь поспешили отметить в комментариях проявление невероятной солидарности, сетуя на отсутствие подобного группового менталитета в своих странах.

"Кажется, что все здесь на Западе такие изолированные и антисоциальные", — добавил другой участник Reddit.

Напомним, ранее Фокус писал, что наркодилер превратился в корейца, чтобы сбежать от правосудия. Пластическая операция не помогла молодому преступнику избежать ареста. Его задержали в жилом комплексе в Бангкоке.

Также сообщалось, что невеста чуть не упала в обморок, узнав тайну жениха перед свадьбой. Перед свадьбой невеста застала своего будущего мужа в туалете, где его кормила грудью собственная мать.