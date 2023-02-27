За дві години: мешканці села перенесли будинок дідуся, щоб він був ближчим до своїх дітей (фото)

Цілий район містечка на Філіппінах об'єднався, щоб зібрати та перевезти будинок дідуся, коли той залишився без дружини.

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Вражаючий подвиг, який був знятий на відео та опублікований на Reddit, був знятий мешканцями села, які об'єдналися, щоб підняти хатину з ніпи (тип будинку, що традиційно зустрічається в районах Філіппін) за допомогою дерев'яних балок. Про це пише Daily Star.

Користувач додав, що дочки чоловіка приготували їжу для добрих сусідів, які допомогли перенести будинок. На це добро, як повідомляється, пішло близько двох годин.

"Про дідуся не було кому дбати, бо його дружина вже померла, тому його діти хотіли, щоб він жив поряд", — написав автор відеоролика.

Такий вияв товариства та згуртованості може здатися дивовижним, але деякі користувачі форуму відзначили, що таке спілкування історично було звичайною практикою на Філіппінах. Один із них у коментарях пояснив, що це класичний приклад "баяніхан", давнього філіппінського звичаю, який приблизно перекладається як "бути частиною громади". Люди об'єднуються, щоб допомогти іншим, не чекаючи жодної винагороди.

[ + – ] Про дідуся не було кому дбати, тому його діти хотіли, щоб він жив поряд Фото: Колаж: Фокус

Інші користувачі поспішили відзначити у коментарях прояв неймовірної солідарності, нарікаючи на відсутність подібного групового менталітету у своїх країнах.

"Здається, що всі тут на Заході такі ізольовані та антисоціальні", — додав інший учасник Reddit.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що наркодилер перетворився на корейця, щоб утекти від правосуддя. Пластична операція не допомогла молодому злочинцю уникнути арешту. Його затримали у житловому комплексі в Бангкоку.

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