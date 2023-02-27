Повний провал: помилка туриста на вечері обійшлася йому дорожче, ніж вся відпустка

Чоловік, який приїхав до Індонезії на свій день народження, насолоджувався трапезою зі своїми друзями, коли вирішив замовити пляшку вина. Ресторан списав 2300 доларів замість очікуваних п'ятисот.

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Повчальна історія, яка допоможе іншим уникнути дорогих помилок, сталася на острові Балі з туристом з Австралії. Про свій сумний досвід він розповів на своїй сторінці у Facebook. Про це пише Ladbible.

"Я був на Балі вже втретє, але ніколи раніше не замовляв алкоголь у ресторанах. І ось цього вечора вирішив зробити виняток, оскільки ми святкували день народження. Вивчивши винну карту, зупинився на пристойній пляшці білого вина, яка коштувала 1700 ++ рупій", — написав австралієць.

Чоловік подумав, що ціна становитиме 17 000 рупій, що приблизно дорівнює 200 доларів. Він вирішив, що це трохи дорожче, ніж він очікував, але у зв'язку зі святом вирішив порадувати себе та друзів.

Однак, коли автралієць замовив пляшку вина, офіціант зробив паузу і перепитав його, чи не помилився він із вибором. Така реакція видалася досить образливою для туриста. Невже він виглядає як людина, яка не може з нагоди свята дозволити собі вино за 200 доларів?

[ + – ] У паніці чоловік перевірив чек із ресторану та зрозумів свою помилку. Фото: тетрапод

Напій був випитий разом із чудовою вечерею, і в якийсь момент шеф-кухар вийшов, щоб представитися.

"Тоді мені здалося це дивним, але я просто вирішив, що це гарний ресторан, і більше про це не думав", — згадує чоловік.

Пояснення дивної поведінки обслуговуючого персоналу виявилося лише наступного ранку, коли чоловік перевірив свій банківський рахунок. Ресторан списав 2300 доларів замість очікуваних п'ятисот! У паніці чоловік перевірив чек із ресторану та зрозумів свою помилку. Насправді пляшка коштувала йому приблизно 1700 австралійських доларів.

"Ця їжа насправді коштувала більше, ніж вся відпустка", — додав невдалий турист.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жителі села перенесли будинок дідуся, щоб він був ближчим до своїх дітей. На це добро, як повідомляється, пішло близько двох годин.

Також повідомлялося, що наречена мало не зомліла, дізнавшись таємницю нареченого перед весіллям. Перед весіллям наречена застала свого майбутнього чоловіка у туалеті, де його годувала грудьми власна мати.