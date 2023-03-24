Личинки, мухи и тараканы: в знаменитой сети ресторанов в США обнаружили грубые нарушения

В Флориде при проведении инспекции в ресторане Taco Bell были обнаружены насекомые. Более 100 живых личинок были найдены в стоячей воде на полу и на линии приготовления пищи. Инспекторы отыскали сразу 16 нарушений, которые привели к закрытию заведения.

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В Южной Флориде Департамент делового и профессионального регулирования закрыл заведение, которое столкнулось с проблемами насекомых и грызунов, включая тараканов, мух и других вредителей. Об этом сообщает Local10.

Не прошел проверку и один из ресторанов Taco Bell, который находился по адресу 2250 South University Drive, был закрыт 16 марта после проверки на основе жалобы. Инспекторы отыскали сразу 16 нарушений, которые привели к закрытию заведения.

При проведении инспекции в ресторане Taco Bell были обнаружены насекомые. Более 100 живых личинок были найдены в стоячей воде на полу и на линии приготовления пищи, рядом с держателем чипсов начос. Также во время проверки была обнаружена мертвая муха на полке автомата с газировкой в зале ресторана.

В зале рядом с кассовым терминалом были найдены мертвые тараканы.

В зале рядом с кассовым терминалом были найдены мертвые тараканы Фото: Pixabay

Кроме того, сотрудники Taco Bell не носили шапочки, что является грубым нарушением санитарных норм. Кроме этого инспекторы зафиксировали факт того, что один из сотрудников ресторана пил напиток из незакрытого контейнера на линии приготовления пищи в зоне мойки посуды. Другой работник вернулся на рабочее место из туалета и занялся приготовлением напитков, не помыв руки.

Издание отмечает, что менеджер по пищевым продуктам в Taco Bell не был знаком с болезнями пищевого происхождения и симптомами, которые могут помешать работе сотрудников с пищевыми продуктами, а также чистым оборудованием, посудой и предметами разового обслуживания.

Taco Bell — это глобальная сеть ресторанов быстрого питания, которая предлагает адаптированную кухню текс-мекс. Она находится под управлением компании "Yum! Brands".

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