Хотел купить почку для дочери: нигерийского политика признали виновным в торговле органами

Высокопоставленный нигерийский политик Айк Экверемаду, его жена и медицинский "посредник" были признаны виновными в заговоре по торговле органами после того, как они привезли 21-летнего мужчину в Великобританию из Лагоса.

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В Великобритании 60-летний сенатор Айк Экверемаду, его 56-летняя жена Беатрис и 50-летний доктор Обинна Обета были признаны виновными в сговоре с целью эксплуатации мужчины ради его почки. Это стало первым подобным случаем в соответствии с законами о современном рабстве. Об этом сообщает BBC News.

Согласно обвинению, молодого уличного торговца из Лагоса привезли в Лондон для того, чтобы у него изъяли почку и провели трансплантацию в клинике Royal Free Hospital. Пересадка была необходима для больной дочери дипломата, 25-летней Сони.

Стоимость такой операции составляет 80 тысяч фунтов стерлингов (приблизительно 3.6 млн грн), однако самому пострадавшему было предложено всего лишь 7 тысяч фунтов (приблизительно 315 тысяч гривен). Кроме этого ему пообещали помощь с трудоустройством в Великобритании. Мужчине не были пояснены детали операции, и он узнал, что от него ожидают, только во время беседы с врачами в больнице.

Сенатор Айк Экверемаду Фото: Metropolitan police

Прокуроры утверждают, что обвиняемые попытались убедить медицинский персонал больницы в том, что мужчина является двоюродным братом Сони и добровольно согласился пожертвовать своей почкой.

В Великобритании добровольное донорство почки является законным, но если происходит принудительное изъятие органа без согласия донора, то это считается уголовным преступлением.

Во время разговора с потенциальным донором, доктор Питер Дюпонт, консультант больницы, где должна была произойти операция, выяснил, что привезенный из Лагоса мужчина не имеет достаточной информации о процедуре и связанных с ней рисках.

"Посредник" доктор Обинна Обета и жена сенатора Беатрис были признаны виновными Фото: Metropolitan police

Трансплантация не состоялась. Донор сбежал из Лондона, а Экверемаду и его супруга начали искать нового донора и переключили свои усилия на Турцию.

Семья Экверемаду и доктор Обета продолжают отрицать свою вину и будут находиться под стражей до вынесения окончательного приговора 5 мая.

Ранее Фокус писал, что мужчина украл секретное оборудование у армии США на $2 млн и вложил их в подпольное казино. Нелегальный оператор азартных игр Натан Николс из штата Техас был приговорен к 27 месяцам тюремного заключения за кражу военных приборов.

Также сообщалось, что суд оправдал мужчину, показавшего средний палец соседу. Канадец Майкл Наккаче подал в суд на своего соседа Нилла Эпштейна. Это произошло после того, тот показал ему непристойный жест в ответ на угрозы и оскорбления.