Без электричества и интернета: в Великобритании продают дом для отшельников (фото)

200-летнее здание, которое оценили в $12 млн, расположено в полутора часах ходьбы от ближайшей деревни, и отапливать его можно исключительно дровяными печами.

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В Великобритании была найдена уникальная недвижимость для тех, кто любит проводить время вдали от цивилизации и социума. Дом в пустом поле совершенно "отрезан от мира", о чему пишет издание The Sun.

Расположено данное здание на территории Озерного края и добраться туда можно исключительно пешком. Дом претендует стать любимым местом для тех, кто любит быть наедине с собой, ведь в нем нет ни электричества, ни интернета. Стоимость проведения одной ночи в нем — 1300 гривен.

В Великобритании продают дом в диком поле Фото: SKIDDAW HOUSE

Вокруг "самого одинокого дома Великобритании" сплошная дикая природа с уникальными видами. Для того, чтобы попасть в ближайшую цивилизацию, в этом случае местную деревню, придется пройти пешком практически полтора часа.

В Великобритании продают дом в диком поле Фото: SKIDDAW HOUSE

Рай для интровертов: что хранит дом внутри себя

Построено здание было еще 200 лет назад и всего в нем есть шесть спален и 5 ванных комнат. Оборудовали хозяева его солнечными батареями и это единственный источник освещения и горячей воды, так как электричество в него не проводили. Отапливать можно его исключительно дровяными печами.

В 2021 году оно было выставлено на продажу за 1,8 миллиона долларов, но никто его не купил. В конце прошлого года его вновь выставили на продажу, но уже за 12 миллионов долларов — пока что желающих тоже не нашлось. Жилье, как упоминалось выше, сдают в аренду для тех, кто желает провести по особенному несколько дней, вдали от людей в дикой природе.

В Великобритании продают дом в диком поле Фото: SKIDDAW HOUSE В Великобритании продают дом в диком поле Фото: SKIDDAW HOUSE

Напомним, 24 марта сообщалось, что ученые все еще не знают, зачем был построен Стоунхендж. Одна из самых популярных теорий утверждает, что это был своеобразный календарь, однако позже оказалось, что это далеко не так.