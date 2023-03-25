Без електрики та інтернету: у Великій Британії продають будинок для відлюдників (фото)

200-річна будівля, яку оцінили в $12 млн, розташована за півтори години ходьби від найближчого села, і опалювати її можна виключно дров'яними печами.

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У Великобританії було знайдено унікальну нерухомість для тих, хто любить проводити час далеко від цивілізації та соціуму. Будинок у порожньому полі абсолютно "відрізаний від світу", про що пише видання The Sun.

Розташований цей будинок на території Озерного краю і дістатися туди можна виключно пішки. Будинок претендує стати улюбленим місцем для тих, хто любить бути віч-на-віч, адже в ньому немає ані електрики, ані інтернету. Вартість проведення однієї ночі у ньому – 1300 гривень.

У Великій Британії продають будинок у дикому полі Фото: SKIDDAW HOUSE

Навколо "найсамотнішого будинку Великої Британії" суцільна дика природа з унікальними краєвидами. Для того, щоб потрапити в найближчу цивілізацію, у цьому випадку місцеве село, доведеться пройти пішки майже півтори години.

У Великій Британії продають будинок у дикому полі Фото: SKIDDAW HOUSE

Рай для інтровертів: що зберігає будинок усередині себе

Побудовано будівлю було ще 200 років тому і загалом у ній є шість спалень і 5 ванних кімнат. Обладнали господарі її сонячними батареями і це єдине джерело освітлення та гарячої води, оскільки електрику до неї не проводили. Опалювати можна її виключно дров'яними печами.

У 2021 році будинок було виставлено на продаж за 1,8 мільйона доларів, але ніхто його не купив. Наприкінці минулого року його знову виставили на продаж, але вже за 12 мільйонів доларів — поки що охочих теж не знайшлося. Житло, як згадувалося вище, здають в оренду для тих, хто бажає провести по-особливому кілька днів, далеко від людей у дикій природі.

У Великій Британії продають будинок у дикому полі Фото: SKIDDAW HOUSE У Великій Британії продають будинок у дикому полі Фото: SKIDDAW HOUSE

Нагадаємо, 24 березня повідомлялося, що вчені все ще не знають, навіщо було збудовано Стоунхендж. Одна з найпопулярніших теорій стверджує, що це був своєрідний календар, проте пізніше виявилося, що це не так.